Переболевшие ковидом новосибирцы стали чаще страдать паническими атаками

Почему все больше и больше пациентов обращаются к специалистам с этой проблемой? Кто подвержен паническим атакам и как с ними бороться? Объясняем вместе с психологом, дипломированным менеджером OUBS, асессором, управляющим партнером компании «Новое качество» Ириной Григорьевой.

— Что такое паническая атака и как ее распознать?

Паническая атака — это интенсивный приступ страха с какими-то соматическими проявлениям. Например, тахикардия, тремор рук, повышение температуры, изменения в области желудочно-кишечного тракта. При этих симптомах пациент испытывает яркий страх смерти. Ему кажется, что сейчас остановится сердце или что-то произойдет с его организмом, что сейчас все закончится. Человек пребывает в состоянии ужаса.

— На сегодняшний день много ли пациентов обращаются?

Как рассказала Ирина Григорьева, с лета прошлого года пациенты стали чаще обращаться с такими симптомами к психотерапевтам — количество подобных случаев выросло примерно до 5%.

— Причем не все осознают, что это паническая атака — люди просто не понимают, что с ними происходит. А кто-то приходит целенаправленно, так как прочитал о своем состоянии в интернете или сходил к кардиологу, который им объяснил, что нужно обратиться к психотерапевту, — поясняет эксперт. — Как показывает практика, чаще паническими атаками страдают женщины. У мужчин они тоже встречаются, но мужчины чаще испытывают другой страх — признаться в этом. Поэтому они не приходят к психотерапевту, а в редких случаях бегут к кардиологу или переживают эти панические атаки самостоятельно.

Если у вас сильный приступ панической атаки — не стесняйтесь обращаться к специалистам.

— С чем связаны панические атаки?

— Здесь существуют внутренние и внешние причины. Люди, которые склонны к паническим атакам, как правило, не понимают своих эмоций. Они постоянно сдерживают свои чувства, но при этом у них повышенный тревожный фон. Это одна из основных внутренних причин возможного возникновения атак, — рассказывает специалист. — Спровоцировать внешнюю причину может все, что связано с опасностями. Сейчас это происходит на фоне пандемийной паники. Любое недомогание приводит к тревожным мыслям о заболевании COVID-19 и скоропостижной смерти. Чем больше во внешнем мире и СМИ говорят и публикуют статистику о коронавирусе, тем больше это влияет на людей, склонных к паническим атакам.

В результате миллионы людей, которые до пандемии никогда не думали о смерти, столкнулись с ней как с реальной угрозой для своей жизни и жизни близких людей. При этом психолог подчеркивает, что паникой может заразиться любой член семьи.

— Тревогой и паникой можно заразиться даже в семейном кругу. Если мама, к примеру, запаниковала, то может запаниковать папа, за ним — ребенок, и так — все члены семьи. Паническую атаку могут спровоцировать сложности в личной жизни, на работе. Или это может быть психологический кризис, из-за которого человек испытывает определенные неприятные эмоции. На это все накладывается тревожность переживания за здоровье во внешнем мире. В итоге получается такой «прекрасный» микс, который может выдавать паническую атаку, — констатирует Ирина Григорьева.

— Кто пациент?

— Психика не подвластна профессиям, и у каждого человека могут начаться панические атаки. У него может быть любой статус, он может работать где угодно, — рассуждает психолог. — Конечно, определенный якорь есть: чем выше человек по статусу, тем больше стресса он испытывает. Соответственно, он может быть более склонен к паническим атакам. Но, с другой стороны, люди, которые добились определенного социального статуса, бизнес-успеха, имеют какой-то круг ответственности, они достаточно тренированные и поэтому привыкли к проблемам и форс-мажорам. А вот вопросы, связанные со здоровьем детей или родителей могут косвенно подтолкнуть их к заболеванию.

— Кто больше страдает?

Ирина Григорьева отмечает, что самый распространенный возраст для панических атак сегодня — от 30 до 50 лет, когда человек достаточно состоялся, ему есть что терять. С другой стороны, если люди еще в 30-летнем возрасте не посещают психолога, то они накапливают нездоровый эмоциональный слой. К 35-40 годам у них формируется достаточно «разорванная» психика, то есть незавершенные отношения, внутренние конфликты.

— Чем опасны панические атаки?

— Это звонок человеку, что что-то с его психикой происходит не то, и если он ничего не делает после первой панической атаки, то у него возникает синдром «ожидания приступа». Человек начинает тревожиться: вдруг завтра он поедет на работу, а у него произойдет приступ — и он опасается ехать. Опасно это именно тем, что пациент живет в ожидании. Он начинает ограничивать себя в социальных контактах, в активностях, предпочитая забиться в угол, — рассуждает эксперт.

Из этого можно сделать вывод, что качество социальной жизни человека значительно ухудшается.

— Первым делом человек начинает ходить по соматическим врачам: кардиологи, гастроэнтерологи, неврологи. Но диагноза нет. А симптомы повторяются с каждым днем, с разной частотой и глубиной. У него нарушается сон, а если есть проблемы со сном, то ухудшается состояние нервной системы, тревожность повышается еще больше, человек становится раздражительным, малоактивным, боязливым. Далее он становится нетрудоспособным, у него падает производительность труда. В моей практике встречались такие клиенты, которые просто не могли даже иди на работу. Они только вставали с кровати, а у них уже был упадок сил и паника, — делится своим опытом Ирина Григорьева.

Психолог также подчеркивает, что если в семье есть дети, то они, наблюдая паническую атаку у родителей, пугаются. Если человек долго не обращается к специалисту, то постепенно происходит «разлад» всех систем организма. Отметим, что панические атаки могут повторяться с различной частотой: от ежедневных до ежемесячных. Далее возможна пауза — ремиссия, но когда причина не выяснена, атаки возвращаются и могут повториться в любой момент. Вы просто не сможете их предугадать.

— Как долго наблюдаются такие симптомы?

— У всех по-разному: от 3 до 5 минут. При этом у человека наблюдается тахикардия, его может бросить в жар, в холод, случиться тошнота, головокружение. Все при этом ведут себя по-своему: кто-то начинает «медленно дышать», кто-то садится, ложится, кто-то усиленно пьет валерьянку или лекарства посерьезнее. Есть случаи, когда приступ затягивается на 15-30 минут, — сообщает Григорьева.

— Как поддержать человека, у которого есть ПА?

— Если у вашего близкого приступ панической атаки, то в первую очередь нужно ему объяснить, что нельзя это скрывать. Желательно, чтобы о проблеме знала семья, чтобы в случае необходимости близкие могли быстро ему помочь. Очень часто пациенты скрывают, что у них есть панические атаки. Если у вас это произошло, скажите своему близкому человеку о своем заболевании.

— Что нужно делать, если у человека возникла паника?

— В первую очередь его нужно усадить или уложить куда-то. Дотронуться до него, взять за руку и начать разговаривать, чтобы он слышал вашу речь. Попробовать медленно совместно подышать. Но самое главное: вы сами должны быть спокойны и понимать, что этот приступ скоро закончится. Если же человек находится в ремиссии, то психотерапевт может посоветовать, что ему делать. В каждом конкретном случае все индивидуально. Но работа с психологом, психотерапевтом здесь необходима. Самое неприятное, что может быть для человека, который работает над тем, чтобы справиться с паническими атаками, это издевательства и отсутствие поддержки от окружающих.