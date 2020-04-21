КСП области проверит, на что идут «дорожные» деньги в Новосибирске

Ремонтные работы и текущее состояние дорожных объектов Новосибирска могут стать причиной повышенного внимания со стороны областной Контрольно-счетной палаты. Об этом на заседании комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике сообщила председатель региональной КСП Елена Гончарова.

— Вопросы транспортной политики всегда у КСП в приоритете, — говорит Гончарова. — Если есть пожелание (мы еще мероприятия не начинали), мы не поедем в районы области, а сосредоточим контроль в городе Новосибирске и сможем проверить средства, которые поступили из областного в муниципальный бюджет. Мы это делаем нечасто, потому что у Новосибирска своя КСП. Мы совместно с ними проверки не проводим, у нас немного разные подходы.

Что касается областных средств, то речь идет о перераспределении 277 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с Бердска и Искитима в пользу областного центра.

— Мы приняли решение: снять средства с Бердска и Искитиме. Данные муниципалитеты своевременно не разработали проектно-сметную документацию, — поясняет глава областного минтранса Анатолий Костылевский. — Эти средства в размере 277 млн рублей направлены на Новосибирск с целью выполнения показателей по нацпроекту.

Как сообщил министр, отвечая на вопросы депутатов, направить эти средства на дороги сельских районов невозможно, так как нацпроект предполагает их использование непосредственно в границах городской агломерации.

В то же время депутаты отметили недостаточный для выделения дополнительных средств уровень текущих работ по ремонту и особенно содержанию дорог областного центра. Особенно это касается борьбы с пылью на дорогах, темпами ямочного ремонта. Хотя ранее региональный парламент уже оговаривал с представителями муниципальной власти, что освобожденные средства городского бюджета пойдут, в частности, на текущий ямочный ремонт, на благоустройство, на мероприятия по уборке и чистке дорожных объектов.

— Получилось, что выделяем еще дополнительно более 270 млн рублей, — говорит зампредседателя комитета Сергей Титков. — Но ситуация в городе очень негативная. Нам обещали: наступит хорошая погода — выйдут на ремонт дорог. Да, можно проводить планерки на дороге, но от этого лучше не стало. Руководитель ГУБО мэрии ссылался на то, что снег не могут вывезти, так как денег не хватает. Даем деньги. Пожалуйста! Только не видно результата в городе Новосибирске. Мы даем деньги, так хоть скажите, что на них делать будете?

В свою очередь, его коллеги приводят в пример другие города.

— Я только приехал из Барнаула: там все чисто, улицы в замечательном состоянии, — говорит депутат Александр Кулинич. — Наш мэр говорил, что будет бороться с пылью. Что видим? Стоит машина, а человек ограждения из шланга поливает. Ну хоть тротуары бы почистили! Возле администрации Октябрьского района до сих пор горы мусора. Давайте выходить из положения, обращаться на предприятия. Мы задыхаемся от пыли. А ограждение на Бердском шоссе в каком состоянии?!

Другой положительный иногородний пример, но уже в пределах областного центра приводит председатель комитета Федор Николаев.

— Мы, наверное, маску надели не от коронавируса, а от пыли, которой невозможно дышать, — говорит председатель комитета. — Абсолютно непрофессиональный подход к содержанию и ремонту дорог в весенний период. Мы все являемся налогоплательщиками. Половина жителей региона — жители агломерации. Я в Тогучин приезжаю — город чистый, готовый к лету. А Новосибирск — первое муниципальное образование РФ, претендующее на особые инвестиции и так далее… Слов уже нормальных нет, чтоб это комментировать!

В мэрии Новосибирска заявляют, что необходимые работы проводятся.

— Весенне-летние работы на улично-дорожной сети ведутся круглосуточно в две смены, — сообщает пресс-служба мэрии. — Экипажи ДЭУ проводят ежедневную уборку на проезжей и тротуарной частях магистралей, парковочных карманах, моют остановки, ограждения. В частности, уборочный комплекс техники ДЭУ-1 курсирует по территории пяти районов города (Центральный округ, Дзержинский и Октябрьский районы), проводя ежедневную влажную уборку.

Что касается работ по ремонту и реконструкции объектов дорожной сети, то, по словам главы города Анатолия Локтя, на трех из восьми запланированных объектов работы уже начались.

— Выполнены 56% от нашего плана, — сообщил мэр на оперативном совещании в правительстве региона. — На трех объектах продолжаются реконструкционные работы. Это переходящие объекты с прошлого года — улицы Кедровая, 2-я Станционная, Большая и Гусинбродское шоссе. Запланированы восемь объектов по «БКАД». Физически приступили к четырем объектам. На четырех других сейчас ведутся подготовительные работы. Ремонты на них начнутся на этой неделе. Прошло совещание с подрядчиками, выполнявшими работы в прошлом году. Предъявлены претензии по 164 объектам. Составлен график. По гарантийным обязательствам этот ремонт будет произведен.

По информации министерства транспорта Новосибирской области, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) реализуется в России в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общий объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть» в 2020 году, составляет 4,6 млрд рублей, из которых 1,4 млрд — средства федерального бюджета, 2,3 млрд — средства областного бюджета.

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