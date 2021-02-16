КСП проверила эффективность бюджетных вложений в новосибирские дороги

— Автодорожная сеть области на 1 января 2020 года составляла 27,4 тыс км. Из 12,7 тыс км, находящихся в госсобственности, 60% или 7,7 тыс км не отвечают нормативным требованиям. Из 14,7 км дорог местного значения, 5,4 тыс или 37% также не отвечает нормативам. Им не соответствует 54 моста или 30% объектов инфраструктуры, расположенных на дорогах местного и межрегионального значения, — привел выжимки из доклада о результатах проверки КСП Новосибирской области аудитор палаты Валерий Алехин.

Он подчеркнул, что информация, отраженная в статистической отчетности о протяженности и техническом состоянии автодорог, находящихся в собственности муниципальных образований, не является достоверной. По данным аудитора, при проверке эффективности бюджетных вложений в объекты дорожной инфраструктуры региона, был выявлен ряд нарушений.

Завышение начальной суммы контракта из-за ошибки проектировщиков при определении сметной стоимости на реконструкцию дороги на улице Кедровая.

По этому контракту также были приняты и оплачены непредусмотренные работы на сумму 25,6 млн рублей.

Комплекс работ, предусмотренный проектной документацией, был раздроблен на две части при заключении договора с единственным поставщиком. По мнению аудиторов, это была неконкурентная закупка, чтобы сумма по каждому договору не превышала 10% от УК компании (МУП УЗСПТС).

Приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 2,9 млн рублей (МУП УЗСПТС).

Приняты и оплачены работы с нарушением технических регламентов и ПСД на сумму 14,8 млн рублей: МКУ ДС — 1,2 млн рублей, МУП УЗСПТС — 13,5 млн рублей.

В нарушение законодательства в сфере градостроительной деятельности было принято решение об открытии движения транспорта по путепроводу через железнодорожный переезд Омск-Новосибирск в Коченевском районе при отсутствии заключения инспекции Гостехнадзора Новосибирской области, — также заявил Валерий Алехин.

КСП выявила нарушения и при строительстве четвертого моста через Обь. Аудитор отметил, что в связи с возникновением особых обстоятельств срок строительства объекта был продлен до 17 сентября 2023 года.

— Федеральный бюджет перечислил региону в 2019 году 1,8 млрд рублей, в 2020 – 6,5 млрд. Указанные суммы поступили в бюджет области и выплачены концессионеру. Расходы областного бюджета в 2019 году и на 1 декабря 2020 года по нулевому этапу составили 1,7 млрд рублей. При этом техническая готовность объекта оказалась на уровне 14,4% при плане на 2020 год — 23 %, — констатировал Алехин.

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Майис Мамедов отметил, что отчет КСП депутаты законодательного собрания области подробно обсудили на рабочей группе неделю назад. Именно тогда аудиторам, правительству и муниципалитету задавалось много вопросов. Непосредственно на заседании комитета тема практически не обсуждалась. На доклады министра транспорта региона и замначальника профильного департамента мэрии Новосибирска ушло по несколько минут.

— Все проблемы, озвученные в отчете КСП, мы знаем. Нарушения, которые были выявлены по объектам в прошлом году, устранены. Если выявим дефекты при гарантийном обследовании дорог, то они будут устранятся подрядными организациями за их счет без затрат областного бюджета, — пояснял министр транспорта Анатолий Костылевский. — Кроме того, последние два года министерство ведет работу по выявлению реальной картины по муниципальным дорогам. Выяснилось, что в органы статистики были занесены данные, о том, что дороги в некоторых районах соответствовали нормативу на 100%, что не соответствует действительности. Для того, чтобы выявить реальную картину мы целенаправленно идем на ухудшение некоторых показателей. Постараемся в 2021 году эту работу закончить, чтобы потом по этим показателям работать в лучшую сторону.

Представитель департамента мэрии Новосибирска добавил, что в 2021 году муниципалитет меняет подход к исследованию ПСД, чтобы исключить недочеты, которые выявляются в ходе работы.

Майис Мамедов предложил коллегам, а также представителям исполнительной власти региона и города подумать о введении персональной ответственности руководителей и специалистов организаций, которые составляют техническое задание, готовят ПСД, выступают в роли подрядчика или субподрядчика.