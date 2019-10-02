Ксюше нужны деньги на дорогостоящее лекарство

У одиннадцатилетней Ксюши Нордц симптоматическая мультифокальная эпилепсия. Этот вид эпилепсии, при которой имеются одновременно несколько эпилептических очагов.

— В четыре месяца у дочки начались судороги, она впала в кому. Ксюшу положили в реанимацию, кормили через зонд. В себя дочка пришла только через несколько недель, но тяжелые приступы с остановкой дыхания случались регулярно. Врачам никак не удавалось подобрать лекарства, которые бы помогли дочке, — рассказывает мама девочки Юлия Цевелева.

По словам Юлии, Ксюша почти два года лежала практически неподвижно, голову не держала, никого не узнавала.

— Наша новая жизнь началась после того, как Ксюша прошла лечение в клинике в Германии, где ей подобрали подходящий препарат – зонегран. И тяжелые приступы наконец-то прекратились! Я активно занялась реабилитацией Ксюши. Дочка начала сама есть, держать голову, реагировать на окружающий мир, — говорит Юлия.

По ее словам, принимать лекарство Ксюше необходимо постоянно, чтобы не вернулись тяжелые приступы.

— По состоянию здоровья Ксюша нуждается в постоянном приеме препарата зонегран, заменять его нельзя. Данный лекарственный препарат не входит в льготный перечень, — подчеркивает заведующая консультативно-диагностической поликлиники №27 (Новосибирск) Марина Дульцева.

По данным Русфонда стоимость препарата составляет 98 600 рублей. Собрать самостоятельно такую сумму мама Ксюши не в состоянии, поэтому она просит помощи.

— Сейчас запас препарата, который нам помогли купить читатели Русфонда в прошлом году, заканчивается. В список льготных лекарств зонегран не входит, и заменить его тоже нельзя – аналоги дочке не подходят. Вынуждена снова обратиться к вам: помогите, пожалуйста! С мужем я давно в разводе, алименты он не платит, — говорит Юлия.

Помочь Ксюше можно по ссылке.

Фото из архива семьи