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СГУГиТ представил свои разработки на международной выставке в Германии

Специалисты университета провели более 15 деловых встреч с ведущими кампаниями мира.
  • 02/10/2019, 13:06
СГУГиТ представил свои разработки на международной выставке в Германии

С 17 по 19 сентября 2019 года, уже 17-й год подряд, представители Сибирского государственного университета геосистем и технологий приняли участие в 25-й международной выставке InterGEO 2019 (г. Штутгарт, Германия), сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

На стенде Сибирского государственного университета геосистем и технологий были представлены уникальные разработки и реальные проекты мирового уровня для цифровой экономики в области BIM-технологий, 3D-моделирования, виртуальной и дополненной реальности, использования БПЛА для решения широкого круга задач регионов Российской Федерации, которые вызвали большой интерес у посетителей выставки. Впервые, в этом году, университет представил магистерские программы на английском языке «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное зондирование», в основу которых положены самые передовые достижения техники и технологий, представленные на INTERGEO. Важной особенностью этих программ является прикладной блок для закрепления полученных компетенций на реальных проектах, это вызвало особый интерес у иностранных посетителей.

В период работы на стенде университета было проведено более 15 деловых встреч с ведущими кампаниями мира, подписаны договоры о сотрудничестве, достигнуты соглашения об использовании оборудования и программных продуктов в образовательной деятельности университета, а также выполнение совместных научных исследований и тестирование оборудования на лабораторной базе университета.

Как отметил ректор СГУГит Александр Карпик, результаты участия университета на INTERGEO 2019 впечатляют. Во-первых, СГУГиТ находится в фарватере всех мировых трендов геоиндустрии и активно их использует в образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности. Во-вторых, наметились явные перспективы взаимодействия с мировыми лидерами по совершенствованию и исследованию оборудования. В-третьих, обозначены перспективы реализации образовательных магистерских программ на английском языке и привлечения иностранных студентов.

INTERGEO – это ведущий международный форум в области геоиндустрии, где представлены передовые достижения в области цифровой геодезии, картографии, фотограмметрии, дистанционного зондирования, землеустройства и кадастра. Участники форума – это профессиональные сообщества в указанных сферах, а также представители органов власти различного уровня и бизнеса, которые активно используют современные достижения геоиндустрии для решения широкого спектра задач. Здесь представлены все мировые тренды, которые лежат в фарватере цифровых экономик ведущих государств мира. В этом году результаты своих достижений представили 700 компаний, рекорд выставок, посетили выставку более 17 000 человек.

Фото: пресс-служба регионального минобразования

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