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В Новосибирске начал работу Кассационный военный суд

Это единственный такой суд в стране.
  • 02/10/2019, 14:14
В Новосибирске начал работу Кассационный военный суд

— Авторитет судебной власти в глазах защитников Отечества означает уважение к государству, а для всех граждан – уверенность в безопасности и обороноспособности страны, — цитирует полномочного представителя президента Российской Федерации Сергея Меняйло Сибирский ОИЦ.

Кассационный военный суд, созданный в г. Новосибирске, будет рассматривать дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных (флотских) военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

По словам Сергея Меняйло, по мере создания необходимых условий совершенствуется организация и порядок осуществления судебной власти в Вооружённых Силах и приравненных к ним структурам. С 1 октября 2019 года организована ещё одна линия защиты от возможных проявлений несправедливости – в системе военных судов начал действовать отдельный кассационный суд, уполномоченный проверять законность вступивших в силу судебных актов.

— Это единственный такой суд в стране. Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу. В том числе активнее использовать систему видеоконференц-связи, — считает полномочный представитель.

В соответствии с постановлением пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 12 сентября 2019 года 1 октября определено днём начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также Кассационного, Апелляционного военных судов и Центрального окружного военного суда.

Фото: Сибирский ОИЦ

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