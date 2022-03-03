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Кто больше? Банки соревнуются в повышении ставок

  • 03/03/2022, 13:58
Автор:
новости Новосибирска
За последнюю неделю некоторые кредитные организации повысили ставки по вкладам несколько раз

Стоит отметить, дорогие вклады банки готовы открывать всего на 3 месяца. При этом некоторые четко ограничивают сроки, в течение которых вкладчик может получить эту оферту. Окно возможностей подучается не такое уж и большое.

К примеру, банк «Левобережный» уже несколько дней оформляет вклады по ставке 22% годовых, максимальная ставка по рублевому депозиту в банке «ДОМ.РФ» — 21,5%, в «Россельхозбанке» с 1 марта ставка выросла до 20%, а с сегодняшнего дня — до 21%. В ВТБ максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам со 2 марта тоже выросли до 21% годовых, как и в банке «Открытие». Несколькими днями ранее банк «Открытие» сообщал о повышении ставок до 18,2% на срок 3 и 6 месяцев. Со 2 марта максимальную ставку по вкладу повысил Сбербанк — до 21% на срок от 1 до 3 месяцев, а «Альфа-Банк» сообщил о повышении до 20%.

Не менее привлекательные условия кредитные организации предлагают по валютным вкладам. Тоже со сроком размещения 3 месяца.

К примеру, «Альфа-Банк» запустил вклад в долларах под 8% годовых. Однако в банке уточняют, что открыть вклад можно только до 8 марта. Пока такие сроки прописаны и по вкладу в евро. С сегодняшнего дня банк предложил по нему ставку 5%.

«Россельхозбанк» предлагает открыть долларовый вклад по 8% (днем ранее — 6%), в евро — 6% (днем ранее — 4%). Для сравнения: при открытии аналогичных вкладов на 1-2 года банк предлагает по валютным вкладам уже 1,9 и 1,4% соответственно.

В ВТБ по депозитам в долларах — 8%, в евро – 7%, в банке «Открытие» в долларах — до 8% годовых, в евро — до 7% годовых, в Сбербанке в долларах — 5%, евро — 3,5%, в банке «ДОМ.РФ» в долларах — 4%, в евро — до 2,5%.

Об итогах «кампании повышенных процентов по вкладам» пока сообщил только «Альфа-Банк». За неполный день по долларовому вкладу банк привлек 0,5 млрд долларов, по рублевому за 2 дня люди открыли 200 тысяч вкладов на общую сумму более 250 млрд рублей.

Доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что вклады по 20% и более сегодня являются интересным инструментом вложения средств. В то же время, по ее словам, вложения в банки сегодня в принципе являются рискованными инвестициями.

— Раньше такого не было. Вклады были самым защищенным инструментом. Но тот, кто в нынешней ситуации хочет получить побольше прибыли, воспользуется этим предложением банков, — рассуждает Гениберг.

Напомним, с 28 февраля ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20%. 10 российских банков, на которые приходятся более 80% банковских активов России, сегодня находятся под международными санкциями в связи с военной операцией на Украине.

Фото pixabay.com — stevepb

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Рубрики : Финансы Бизнес Банки

Регионы: Россия

Теги : финансы инвестиции Влады банки


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