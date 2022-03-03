Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

Правительство также внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов, передает ТАСС.

— Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в 2022 году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, «плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года».

Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.