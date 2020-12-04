Кто из муниципалитетов Новосибирской области провалился во время пандемии

Министерством экономического развития Новосибирской области подведены итоги социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Новосибирской области за 9 месяцев 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мониторинг СЭР включал в себя оценку социально-экономического развития 30 муниципальных районов и 4 городских округов Новосибирской области в следующих сферах: промышленность, инвестиции, сельское хозяйство, строительство и ввод жилья, потребительский рынок, труд и занятость.

Так, индекс промышленного производства вырос в 19 муниципальных образованиях области. Наибольшее значение этого показателя отмечено в г. Оби (137%), что обусловлено возобновлением своей деятельности МУП «Теплосервис», в Баганском районе (124%) – увеличением выпуска продукции перерабатывающими предприятиями, в Маслянинском, Купинском и Новосибирском районах значение индекса составило более 110%.

Наименьший индекс промышленного производства – в Коченевском районе (13%).

Что касается инвестиций, то согласно отчету, в январе-сентябре 2020 года на развитие экономики и социальной сферы муниципальных образований направлено 52 млрд. рублей, индекс инвестиций в основной капитал составил 88,5% к уровню аналогичного периода 2019 года.

— Положительная динамика индекса инвестиций в основной капитал получена в 14 муниципальных образованиях. Наибольший рост показателя отмечен в Колыванском районе (в 3,7 раза), что обусловлено строительством третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», селекционно-генетического центра ООО «Сибирский», в Куйбышевском районе (в 2,1 раза) – строительством газового терминала в г. Куйбышеве, в Кочковском районе (в 1,9 раза) – вложением средств в объекты сельского хозяйства, а также строительством объектов социальной направленности в этих районах. Минимальные значения показателя отмечены в Ордынском (25%), Каргатском (25%) и Барабинском (34%) районах, — говорится в отчете.

В сельском хозяйстве положительная динамика отмечена в 23 муниципальных образованиях. При этом, в Новосибирском, Искитимском и Коченевском районах установлены максимальные объемы производства продукции сельского хозяйства, суммарно на долю этих трех районов приходится более 30% от общего объема с/х производства.

Объем производства по виду деятельности «строительство» за 9 месяцев текущего года составил 29,2 млрд. рублей, индекс производства – 98% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Положительная динамика строительных работ (в сопоставимой оценке) отмечена в 14 муниципальных образованиях. Наибольший рост показателя наблюдался в Колыванском районе (в 4,8 раза), г. Оби (в 4,5 раза), Черепановском районе (в 2,1 раза), а также в Сузунском и Кочковском районах (в 1,7 раза в каждом), что обусловлено строительством объектов сельского хозяйства, ремонтом социальных, инфраструктурных объектов, а также строительством дорог.

Ввод жилья в регионе составил 369,7 тыс. кв. м или 81,7% к уровню аналогичного периода 2019 года.

— По муниципальным районам и городским округам Новосибирской области ввод жилья на душу населения в среднем составил 0,31 кв. м. Максимальные среднедушевые вводы жилья отмечены в р.п. Кольцово (1,51 кв. м), Новосибирском (1,34 кв. м), Мошковском (0,38 кв. м) районах, — говорится в отчете.

Лидером по общему объему введенного жилья является Новосибирский район (192,9 тыс. кв. м), г. Бердск (31,7 тыс. кв. м) и Мошковский район (15,9 тыс. кв. м). Минимальные темпы ввода жилья в эксплуатацию — в г. Оби (28,7%), Кочковском (29,9%) и Краснозёрском (46,8%) районах.

А вот положительная динамика по обороту потребительского рынка в этом году отмечена лишь в 10 муниципальных образованиях. Наибольший рост получен в Купинском районе (129%), в Ордынском районе 113,4%) и р.п. Кольцово (107,3%).

Значительное снижение показателя отмечено в Маслянинском и Барабинском районах.

В целом, за 9 месяцев 2020 года оборот розничной торговли в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области составил 121,8 млрд рублей или 96,7% к уровню аналогичного периода 2019 года в сопоставимой оценке.

Согласно отчету, положительная динамика среднемесячной заработной платы наблюдалась во всех муниципальных районах и городских округах, за исключением Ордынского района.

Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы, как и в предыдущие годы, установлен в р.п. Кольцово (67320 руб.), г. Оби (56450 руб.), Новосибирском районе (37463 руб.) и в г. Бердске (36815 руб.).

Также во всех муниципальных образованиях Новосибирской области в январе-сентябре 2020 года отмечен рост уровня безработицы по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года. Наивысший уровень безработицы выявлен в Тогучинском (8,4%) и Баганском (7%) районах.

— Проведенный анализ показал, что в январе-сентябре 2020 года социально-экономическая ситуация в муниципальных образованиях нестабильна. Если в аграрном секторе отмечена положительная динамика показателей, то по ряду направлений деятельности (промышленность, инвестиции, строительство и ввод жилья, потребительский рынок), в условиях непростой экономической ситуации, связанной с распространением COVID-19, в ряде муниципальных образований отмечено снижение темпов развития. Во всех муниципальных районах и городских округах отмечен рост безработицы, — резюмировали в региональном минэкономразвития.

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