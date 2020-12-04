Любителей подледной рыбалки будут снимать на видео и выписывать штрафы

В правительстве Новосибирской области поддержали предложение начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова по применению технических средств для ограничения выезда автомобильного транспорта на лед водоемов региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что успешное использование фото и видеофиксации на автодорогах региона позволяет опробовать эту практику для недопущения выезда автомобилей на лед на наиболее опасных участках.
— Понятно, что полностью перекрыть выход рыбаков и выезд на автотранспорте на лед по всем водоемам региона невозможно, но проблемные места в каждом муниципалитете известны.<…> И если в точках, где любителей подледного лова немного можно обойтись аншлагами, делать упор на профилактической работе, то в местах массового скопления людей необходимо принимать более решительные меры – перекрывать места выезда, организовывать спасательные посты. Особенно это важно сейчас, во время ледостава, — отметил губернатор Андрей Травников.
Фото: pixabay.com, автор- chulmin1700
Популярное с сайта