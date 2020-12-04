В Новосибирске могут снизить ставки по «упрощенке»

— В понедельник мы с Минфином встречаемся с представителями предпринимательского сообщества, в том числе с реготделением «ОПОРЫ России», у замгубернатора и будем обсуждать вопрос о ставке по упрощенному налогообложению (УСН), — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он пояснил, что ведомство изучило примеры других регионов, где ставки по УСН были снижены местным законодательством.

— Пока сложно просчитать, сколько предприятий смогут этим воспользоваться в Новосибирске, каковы будут бюджетные потери от этого снижения и насколько выиграет бюджет. Это пролонгированная история, когда мы понимаем, что снижение ставок будет играть вдолгую. Но мы с этой проблемой будем активно работать и ждем предложений от предпринимателей, — заявил чиновник.

Отметим, что предложения о снижении ставок по УСН новосибирские предприниматели подавали в правительство области еще в апреле нынешнего года. Рассказывая об итогах встречи представителей бизнеса с чиновниками, глава реготделения «ОПОРА России» Сергей Соколов тогда отмечал, что предложил снизить ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН): с 6 до 1% для тех, кто платит с «дохода», и с 15 до 6% — «доход минус расход». Он подчеркивал, что принять такое решение — в полномочиях региональной власти. Еще до кризиса 20 регионов России снизили ставку по УСН для всех видов бизнеса, 50 — выборочно по некоторым отраслям.

Кроме того, Андрей Гончаров отметил, что в первом квартале 2021 года областной Минпромторг планирует вынести на рассмотрение правительства и регионального парламента вопрос о законодательном увеличении площади зала при патентной системе налогообложения.

— Такое право регионам предоставлено, и мы наверняка этим воспользуемся. Здесь есть определенная логика. Судя по информации предпринимателей, работающих в сферах торговли и общепита, есть потребность в увеличении торговых залов и залов обслуживания посетителей до 150 кв. м, — говорит Гончаров.

Судя по словам руководителя УФНС по Новосибирской области Алексея Легостаева, тема снижения ставки по УСН и нюансы работы с патентами с 1 января 2021 года будут актуальны для многих представителей бизнеса, ранее работавших с ЕНВД.

— Плательщиком ЕНВД в регионе являюся около 36 тысяч предпринимателей, то есть каждый четвертый. Более 7 тысяч организаций также используют ЕНВД. Треть плательщиков — это розничная торговля, около 7,7 тысячи — компании, оказывающие автотранспортные услуги, более 5 тысяч — бытовые услуги, — пояснил Легостаев.

По мнению Андрея Гончарова, большая часть организаций с 1 января перейдет на УСН и единый сельскохозяйственный налог. Общий налоговый режим выберут единицы. Что касается ИП, то они уйдут на патенты или пополнят ряды самозанятых.

— По нашему наблюдению, ЕНВД использовался для агрессивного ухода от налогообложения. Крупный бизнес дробился и работал по «вмененке» для минимизации уплаты платежей в бюджет, — комментирует Алексей Легостаев. — С другой стороны, ЕНВД не уходит бесследно. После внесения последних изменений в НК патентная система налогообложения сблизилась с «вмененкой» по многим параметрам. Поэтому я рекомендую предпринимателям внимательно изучить эту систему налогообложения.

В 2019 году в бюджет Новосибирской области от ЕНВД поступили 1,6 млрд рублей. В 2020-м, по оценке Легостаева, сумма составит около 1,4 млрд. Поступления по налогу на самозанятых за 11 месяцев 2020 года составили 20 млн, по УСН — около 12 млрд, по ЕСХН — 106 млн, по патентам — 161 млн. На сегодняшний день 43,4 тысячи организаций региона и 42,5 тысячи ИП работают по УСН, 425 компании и 890 ИП — по ЕСХН, на патентной системе налогообложения — 4,8 тысячи ИП, самозанятых — 28,5 тысячи.

Фото Евгении Серегиной