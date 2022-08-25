Кто победил в Сибирской венчурной ярмарке?

Эксперты назвали проекты, победившие на XVI Сибирской венчурной ярмарке, которая завершилась в рамках международного технологического форума «Технопром-2022» в Новосибирске. Всего в мероприятии приняли участие 24 новосибирских компании.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко отметил, что Новосибирск уже в шестнадцатый раз проводит Сибирскую венчурную ярмарку. Насыщенность, и конструктивность программы данного мероприятия всегда привлекали к себе участников российского венчурного рынка.

— Представители и руководители венчурных фондов, институтов развития и государственных корпораций, частные инвесторы приезжают в столицу Сибири, чтобы обсудить насущные вопросы отрасли, выстроить стратегию совместного развития, найти новых партнеров. Выставка дает возможность компании, производящей наукоемкий продукт, встретиться с потенциальным инвестором и заинтересовать инновационным проектом, — отметил Александр Николаенко.

Проекты-победители, представленные на питч-сессии, были объявлены на официальной церемонии закрытия мероприятия.

Третье место получила компания «СмартПИМ». В компании разработали генератор продающего описания товаров для онлайн-ритейла. Второе место — у компании «ИнжТех-СМЦ». Разработчики придумали мини-технику DIKTUM для сельскохозяйственных предприятий. Первое место присудили компании «КардиоИмпульс» за проект опытного образца микрофлюидного капиллярного оксигенератора матричной структуры и проведение экспериментальных испытаний на биологическом объекте.

Александр Николаенко также отметил, что в этом году свои награды участникам ярмарки вручали венчурные фонды и компании. Так, АО «ОХК» Уралхим» отметил совместный проект Института твердого тела и механохимии СО РАН и ООО «Агро вижн лаб» по беспилотнгму мониторингу яблоневых садов. Венчурный фонд «Kama Flow» — компанию ООО «Тендер Вил», которая разработала проект, помогающий бизнесу учувствовать в тендерах. Особый приз вручали и представители Фонда «Сколково» — сертификаты на прохождение акселерационных программ в трех компаниях.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что Новосибирская область закрепилась как одна из инновационных площадок России. Это подтверждает рейтинг Высшей школы экономики.

— Новосибирская область занимает второе место в стране по мерам поддержки инноваций. Это агрегативный показатель, который в целом показывает уровень инновационной активности и качество работы с инноваторами. В свою очередь, Сибирская венчурная ярмарка — это уже вторая выставка Новосибирского областного инновационного фонда как оператора «единого окна» для всех участников инновационной деятельности региона. Здесь инноваторы могут получить консультации по любому вопросу. Тем более что сейчас у разработчиков появился отличный шанс реализовать свой продукт и найти своего инвестора. Как правило, инвестор — это человек бизнеса, понимающий, что есть свободная ниша в бизнесе, которую необходимо быстро занять. Через некоторое время к нам вернутся крупные международные игроки, с ними придется конкурировать, но если продукт будет инновационным, то мы выдержим эту конкуренцию, — уверен Вадим Васильев.

Напомним, XVI Сибирская венчурная ярмарка прошла в рамках форума «Технопром-2022» в Новосибирском экспоцентре 23-24 августа.