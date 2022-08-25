Ряд изменений ожидает российские школы, начиная с нового учебного года, рассказали «Известия».

Образование больше не услуга

Теперь в статьях закона термин «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования» заменен на фразы «финансовое обеспечение реализации образовательных программ» и «финансовое обеспечение выполнения государственного или муниципального задания». Предполагается, что нововведение поможет повысить престиж профессии учителя.

— <…> первый законопроект, по которому была проведена большая работа, – это исключение понятия «образовательная услуга» из законодательства… из-за этого понятия возникало множество недопониманий между родителями и учителями, теперь же эту норму убрали, — пишет источник.

Облегчить работу педагогов должен новый закон, освобождающий их от излишней бюрократической нагрузки. Теперь, если учитель ведет электронный журнал, ему не нужно будут заполнять аналогичные бумаги от руки.

Кроме того, эксперты считают важным закон о создании российского движения школьников. Ранее в различные объединения детей и молодежи входило около 3,5 млн школьников, при том, что всего в России посещают учебные заведения порядка 18 млн детей и подростков. Новое движение поможет охватить больше ребят и даст им возможность самореализоваться.

Патриотическое воспитание школьников

Школьники начнут изучать историю с 1-го класса. Об отдельном предмете речь не идет – историческое просвещение будут проводить в рамках других дисциплин, например «Окружающего мира». Кроме того, для старшеклассников введут дополнительный курс по истории России.

Гимн и поднятие флага

С 1 сентября 2022 года учебная неделя во всех школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений россиян и будет вдохновлять на трудовые подвиги, покорение новых высот в науке, культуре и спорте.

Кроме того, с начала учебного года для учащихся будут также проводить киноуроки на исторические темы, а также появятся классные часы под названием «Разговоры о важном». Они будут посвящены патриотизму и гражданскому воспитанию, историческому просвещению, вопросам нравственности и экологическим проблемам. В ходе «Разговоров о важном» планируется обсуждать жизнь школы, городские события, ситуацию в России и мире.

Новые предметы в школах

В некоторых школах в 3–11-м классах появятся уроки по искусственному интеллекту, а учителя пройдут повышение квалификации. Кроме того, для старшеклассников, интересующихся информатикой, организуют бесплатные курсы по программированию в качестве дополнения к базовой программе.

В младших классах школьники начнут изучать финансовую грамотность, а второй иностранный язык дети будут изучать по желанию родителей.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали адреса, где родители могут закупиться к учебному году с наименьшими затратами.