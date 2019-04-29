«СВЧ резонатор» поможет увеличить скорость исследований в 10 раз

24 апреля в Академпарке подвели итоги весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ, одной из лучших российских акселерационных программ для инновационных стартапов. В числе 12 победителей, получивших приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка — проект Михаила Иванова «СВЧ резонатор», наукоемкий прибор, предназначенный для фундаментальных исследований – спектроскопии электронного парамагнитного резонанса. Этот метод широко применяется в современной фундаментальной науке для исследования различных образцов (кристаллических структур, биологических материалов и др.), сообщили в пресс-службе Академпарка.

Михаил – аспирант физического факультета НГУ, работает в лаборатории Международного Томографического Центра СО РАН. Там и родилась идея: Михаил и его коллеги на собственном опыте остро чувствовали необходимость создания нового прибора для проведения исследований, который был бы более эффективен, чем существующее оборудование.

— Полное название проекта – «Высокочувствительные СВЧ резонаторы для приложений спектроскопии электронного парамагнитного резонанса». Звучит сложно и непонятно… Но можно доступно объяснить его суть и назначение: практически в любой научной лаборатории процесс исследований строится по следующей схеме — учёные настраивают оборудование (в нашем случае – спектрометр), готовят образцы, проводят измерения, получают экспериментальные данные. Затем обрабатывают их, осмысливают, и выражают результат в научных статьях. В этой схеме есть «узкое место» — стадия измерений. На работу с одним образцом уходит несколько недель, для приемлемого результата иногда требуются исследования нескольких десятков образцов. Нами разработан новый элемент спектрометра, СВЧ-резонатор, который позволяет увеличить чувствительность прибора в 10 раз. Соответственно, это в 10 раз больше данных за единицу времени, и темп работы научной лаборатории существенно увеличивается, — рассказал автор проекта «СВЧ резонатор» Михаил Иванов.

Михаил провёл опрос своих коллег в Новосибирске и других регионах, заведующих научными лабораториями, и опрос показал – потребность в подобном приборе есть и у них. Так оформилась бизнес идея: новый резонатор может стать востребованным продуктом в своём секторе рынка.

На сегодняшний день командой проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создан MVP (Minimum Viable Product, простейший работающий прототип для тестирования спроса), завершаются работы по созданию коммерческого образца. Первые продажи команда планирует начать уже осенью нынешнего года.

Фото: пресс-служба Академпарка