Кто такой Эдуард Худайнатов, владелец «Независимой нефтегазовой компании»

Краткая биография

О личной жизни и детстве нефтяника известно немного. Он родился в г. Чимкенте в 1960 году. Город являлся центром Южно-Казахстанской области Казахской ССР. В Чимкенте Эдуард получил среднее образование. Затем уехал в Одесскую область, где трудился в совхозе. В 1978 ушел в армию по призыву. Отслужив три года в вооруженных силах СССР, на малую родину не вернулся — отправился покорять Сибирь.

Молодой человек переехал в город Нефтеюганск и устроился на местное предприятие «Юганскнефтегаз» вышкомонтажником III разряда. Коллеги оценили его трудолюбие: будущий нефтяник не боялся даже тяжелой физической работы. В 1985 году Худайнатов перешел в Миннефтегазстрой, где был грузчиком, потом мастером в сургутском управлении.

Политика и административные должности

Во второй половине 90-х Эдуарда пригласили в администрацию Нефтеюганска. Худайнатов занял пост вице-мэра, затем главы Нефтеюганского района и администрации ПГТ Пойковский. Работа в госсекторе позволила управленцу проявить лучшие профессиональные качества: Эдуард Юрьевич сконцентрировался на социальных программах региона, активно занялся развитием инфраструктуры и немало в этом преуспел.

Особенно тепло руководителя вспоминают в поселке Пойковский, который изменился до неузнаваемости. Полуразрушенный ПГТ ожил: появились современные коммуникации, был построен храм, детский яхт-клуб, на месте пустырей были посажены деревья и открыты фонтаны. «Все, что сейчас из себя представляет поселок, сделал Худайнатов» — говорят жители Пойковского. Инициативная группа даже планирует собрать подписи и назвать улицу в честь экс-главы администрации.

Нефтегазовый сектор

На государственной службе Эдуард Худайнатов провел несколько лет. В 2003 году перешел на работу в «Севернефтегазпром». В дочернем предприятии «Газпрома» топ-менеджеру предложили пост генерального директора.

На новой должности управленца ждала настоящая проверка на прочность. Нужно было в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию Южно-Русское месторождение, расположенное на северо-востоке Западной Сибири. Это был один из крупнейших газоносных участков, имевший большое стратегическое значение. Масштабные запасы — 833,5 млрд. кубометров газа по категории ABC1 — должны были стать основой для сырьевых поставок по дну Балтийского моря в Европу.

В 2003 году, когда Эдуарда назначили управлять проектом, на месторождении успели провести только предварительную геологическую разведку. Работы предстояло много – от 3D-разведки для выяснения точного количества запасов до строительства трубопроводов. Несмотря на все сложности, с задачей Худайнатов справился, и месторождение было подготовлено в эксплуатации в кратчайшие сроки.

Затем Худайнатов перешел на работу в «Роснефть». В крупнейшей нефтедобывающей компании страны он трудился с 2008 года. Именно Эдуарду поручили заниматься подготовкой к запуску Ванкорского месторождения, которое должно было стать ключевой базой для поставки нефти в Китайскую Народную Республику.

В 2010 году, когда Худайнатов занимал пост президента корпорации, «Роснефть» добывала четверть всего объема «черного золота» в стране. Капитализация предприятия достигла 75 млрд долларов.

ННК

Накопив необходимый опыт сначала в «Севернефтегазпроме», а затем и в «Роснефти», в 2013 году топ-менеджер занялся развитием собственного холдинга — «Независимой нефтегазовой компании».

В структуру ННК в настоящее время входят:

ООО «ННК-Недра»;

ООО «ННК-Саратовнефтегазодобыча»;

Открытое акционерное общество «ННК-Таймырнефтегазодобыча»;

ЗАО «САНЕКО»;

АО «ННК-Приморнефтепродукт»;

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»;

АО «Татнефтеотдача»;

ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» и другие организации.

ННК занимается не только разведкой и разработкой нефтяных месторождений, но еще и переработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. Холдинг ориентируется в первую очередь на внутренний рынок. Все светлые нефтепродукты, производимые флагманским заводом холдинга — Хабаровским НПЗ, — направляются на Дальний Восток.

Компания стремится сохранять высокую социальную ответственность. Участвует в государственных программах развития региона, поддерживает модернизацию предприятий и инфраструктуры. С 2014 года проводится масштабная программа по обновлению Владивостокской нефтебазы: холдинг работает над тем, чтобы главное промышленное предприятие региона соответствовало современным экологическим стандартам и требованиям безопасности.

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