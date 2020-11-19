Проект новосибирского четвёртого моста представили на выставке «Транспорт России»

Группа «ВИС» на XIV Международном форуме и выставке «Транспорт России» представила транспортные проекты, реализуемые в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Проект четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске представлен в виде интерактивного макета и информационного видеоролика, где показаны основные технические параметры будущей мостовой переправы и применяемые технологии строительства, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в первый день мероприятия стенд посетили главы нескольких субъектов РФ, а также руководители профильных региональных министерств и ведомств. По данным Министерства экономического развития РФ концессии Группы «ВИС» составляют почти пятую часть от общего объёма крупных концессионных проектов в стране.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»