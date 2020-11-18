Отдельные сорта хлеба могут подорожать

— Анализируя потребительский спрос на рынке, мы увидели, что предприятия пищевой и перерабатывающей продукции региона перепрофилировали свои производства и ассортимент за счет сокращения премиального сегмента, — констатировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на круглом столе в «Комсомольской правде».
Он отметил, что дорогостоящие сыры и продукция мясопереработки сегодня пользуются меньшим спросом, чем ранее. Потребитель стал больше покупать вареной колбасы, полуфабрикатов, сырной продукции (не сыров).
— Сейчас на уровне федерального ведомства принимаются меры по стабилизации цен на зерно и продукты переработки. У нас еще цены на зерно приемлемые. А в западных регионах России стоимость пшеницы третьего класса доходит до 20 тысяч рублей за тонну.
Лещенко подчеркнул, что сейчас делается все для предотвращения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, так как это может повлечь за собой рост цен на мясо. В том числе птиц.
— Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность попали в очень жесткие, неприятные ножницы. Мы посчитали: на нашем предприятии стоимость сырья выросла на 15-20%. Основное сырье — муку — мы возим за 380 км с Алтая, так как первый мелькомбинат работает с перебоями, поэтому только стоимость муки у нас поднялась на 7-10%. Это вынуждает нас говорить об отложенном повышении цен на свою продукцию на 7-8%, как минимум, — предупреждает Терешков.
При этом он констатирует, что на рынке существует жесткий диктат розничных цен на хлебобулочную продукцию: они не могут повышаться выше установленного уровня. Кроме того, практика показала: при повышении цены потребительский спрос на хлебобулочные изделия резко падает.
— Сейчас социальные сорта хлеба мы продаем в убыток, зарабатывая на более дорогих сортах. Часть наших коллег работает на грани рентабельности, кто-то уже уходит в минус, — говорит Дмитрий Терешков. — Большая просьба к Минсельхозу: мы много лет бились за цены на зерно, но никогда не говорили о том, что в этой же цепочке находятся хлеб, макароны, мясо, яйцо. Давайте, Минсельхоз будет заниматься не только сельхозпроизводителями зерна, но и глубже вникать в ситуацию в пищевой и перерабатывающей отраслях, также входящих в сектор АПК. Если на федеральном уровне слышны голоса профильных ассоциаций молочников, мясников, сыроделов, то на уровне региона отношение к нам вторично.
Евгений Лещенко отметил, что мощности мукомольной промышленности, созданной в Новосибирской области, сегодня достаточно для выработки необходимого отрасли количества муки.
— При полной загрузке предприятий в год мы можем производить 380 тысяч тонн муки, в прошлом году произвели 185 тысяч тонн. Вопрос в том, что эти предприятия нужно загрузить, а для этого необходимо произвести конкурентоспособную продукцию по качеству и цене, — считает министр. — Вопрос, который вы подняли, непростой. Думаю, что с учетом роста цен на зерно нам не избежать повышения цен на отдельные сорта хлеба. Пока все сдерживается на уровне хлебопеков.
На оперативном совещании в правительстве региона в начале этой недели Лещенко сообщал, что средняя цена пшеницы 3 класса в регионе составляет 13051 рубль за тонну (+189 рублей за минувшую неделю), 4 класса — 11943 рубля (+124 рубля), фуражной пшеницы — 11483 рубля (плюс 115 рублей). Участники зернового рынка рассказывали Infopro54, что, по сравнению с весной 2020-го, цена на зерно подскочила на 50%
Фото: pixabay.com, автор- congerdesign
Популярное с сайта