Отдельные сорта хлеба могут подорожать

— Анализируя потребительский спрос на рынке, мы увидели, что предприятия пищевой и перерабатывающей продукции региона перепрофилировали свои производства и ассортимент за счет сокращения премиального сегмента, — констатировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на круглом столе в «Комсомольской правде».

Он отметил, что дорогостоящие сыры и продукция мясопереработки сегодня пользуются меньшим спросом, чем ранее. Потребитель стал больше покупать вареной колбасы, полуфабрикатов, сырной продукции (не сыров).

— Сейчас на уровне федерального ведомства принимаются меры по стабилизации цен на зерно и продукты переработки. У нас еще цены на зерно приемлемые. А в западных регионах России стоимость пшеницы третьего класса доходит до 20 тысяч рублей за тонну.

При такой цене на зерно, а также изменении курса нацвалюты наши мукомолы, животноводческие предприятия, в первую очередь, птицеводы, вынуждены конкурировать с зарубежными потребителями, — говорит Лещенко. — На ВКС федерального Минсельхоза было озвучено, что готовится решение по квотированию экспорта с февраля по июль 2021-го — 15 млн тонн. Этот посыл рынком уже услышан, и удорожание зерна практически прекратилось. В нашем регионе стоимость реализации зерна выросла на 1%. По молоку цена стабильно на 40 копеек дороже, чем в прошлом году, то есть удорожание находится на уровне инфляции. На мясном рынке повышения цен сверх инфляции мы также не наблюдаем.

Лещенко подчеркнул, что сейчас делается все для предотвращения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, так как это может повлечь за собой рост цен на мясо. В том числе птиц.

— Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность попали в очень жесткие, неприятные ножницы. Мы посчитали: на нашем предприятии стоимость сырья выросла на 15-20%. Основное сырье — муку — мы возим за 380 км с Алтая, так как первый мелькомбинат работает с перебоями, поэтому только стоимость муки у нас поднялась на 7-10%. Это вынуждает нас говорить об отложенном повышении цен на свою продукцию на 7-8%, как минимум, — предупреждает Терешков.

Гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» (СХК), депутат заксобрания Дмитрий Терешков заявил, что озвученное министром повышение цен на 1% — неправда.

При этом он констатирует, что на рынке существует жесткий диктат розничных цен на хлебобулочную продукцию: они не могут повышаться выше установленного уровня. Кроме того, практика показала: при повышении цены потребительский спрос на хлебобулочные изделия резко падает.

— Сейчас социальные сорта хлеба мы продаем в убыток, зарабатывая на более дорогих сортах. Часть наших коллег работает на грани рентабельности, кто-то уже уходит в минус, — говорит Дмитрий Терешков. — Большая просьба к Минсельхозу: мы много лет бились за цены на зерно, но никогда не говорили о том, что в этой же цепочке находятся хлеб, макароны, мясо, яйцо. Давайте, Минсельхоз будет заниматься не только сельхозпроизводителями зерна, но и глубже вникать в ситуацию в пищевой и перерабатывающей отраслях, также входящих в сектор АПК. Если на федеральном уровне слышны голоса профильных ассоциаций молочников, мясников, сыроделов, то на уровне региона отношение к нам вторично.

Евгений Лещенко отметил, что мощности мукомольной промышленности, созданной в Новосибирской области, сегодня достаточно для выработки необходимого отрасли количества муки.

— При полной загрузке предприятий в год мы можем производить 380 тысяч тонн муки, в прошлом году произвели 185 тысяч тонн. Вопрос в том, что эти предприятия нужно загрузить, а для этого необходимо произвести конкурентоспособную продукцию по качеству и цене, — считает министр. — Вопрос, который вы подняли, непростой. Думаю, что с учетом роста цен на зерно нам не избежать повышения цен на отдельные сорта хлеба. Пока все сдерживается на уровне хлебопеков.

На оперативном совещании в правительстве региона в начале этой недели Лещенко сообщал, что средняя цена пшеницы 3 класса в регионе составляет 13051 рубль за тонну (+189 рублей за минувшую неделю), 4 класса — 11943 рубля (+124 рубля), фуражной пшеницы — 11483 рубля (плюс 115 рублей). Участники зернового рынка рассказывали Infopro54, что, по сравнению с весной 2020-го, цена на зерно подскочила на 50%

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