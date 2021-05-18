Кто «заказал» замминистра и экс-главу ТУАДа?

В минувшие выходные на телеканале «Россия-24» вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова «Закатать наличные в асфальт». Автор фильма со ссылкой на сотрудников следственных органов сообщает подробности уголовных дел, возбуждннных в отношении экс-главы Территориального управления дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого и экс-совладельца ООО «Бастион» Самира Асадуллаева. Первые двое подозреваются в получении взяток, последний — в даче. Сами подозреваемые своей вины не признают.

По мнению опрошенных изданием представителей дорожной отрасли и политиков, представленные в фильме факты, мягко говоря, не отличаются корректностью.

— Информация притянута, конкретики мало, — считает директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой», заслуженный строитель РФ, депутат Заксобрания Александр Барсуков. — Конечно, есть факты некачественного исполнения работ. Но, во-первых, их не оплачивают. Во-вторых, заставляют переделывать. Качество у нас подвергается пятикратным проверкам. Я много лет работаю на дороге, не представляю, как можно профинансировать невыполненные работы, не помню такого прецедента. Поэтому, считаю, что представленная информация основана в большей степени на эмоциях, чем на фактах.

В качестве еще одного сомнительного факта, озвученного при расследовании дела Петрова, собеседник редакции называет фигуру одного из подозреваемых по делу — замминистра Сергея Ставицкого, в полномочия которого не входят те действия, что инкриминируются следственными органами.

— Ставицкий — не первое лицо, не определяет планы ремонта, это в компетенции министра и ТУАДа, выступающего заказчиком, — поясняет Барсуков. — Если говорить о заказе Ставицкого, за ним могут стоять разве что несложившиеся с кем-то из подрядчиков отношения, но не факт. Что касается нас, то у нас с ним контактов было очень мало, разве что по «дежурным» вопросам. Поэтому какого-то негативного отношения у меня к нему нет.

А вот ко второму фигуранту дела — экс-главе ТУАДа Чуманову — вопросы у представителей отрасли накопились.

— Факты взяток не могу подтвердить, — говорит Барсуков. — Однако сотрудничество с различными фирмами-однодневками, которые все время вылезают и путаются под ногами, налицо. Наши коллективы на рынке более сорока лет, за эти годы прошли все передряги. А эти однодневки, появляющиеся последние годы (с 2018-го), просто на рынке допускают скидки 30% и более. Я понимаю — рынок. Но это рынок нездоровый. Почему такие скидки? Они убыточные. Значит, компания уходит от налогов, выплачивает «черную» зарплату. Они подрывают потенциал организаций, которые десятилетиями являются градообразующими во многих районах. Здесь нужно отдельное расследование. Сложившаяся ситуация во многом зависит от заказчика.

Еще на ряд нестыковок обращает внимание зампредседателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

— Я пытался вникнуть, что этим расследованием хотели сказать, — комментирует он. — Некоторые факты недостоверны: протяжннность дорог, финансирование дорожного фонда. Есть у нас федеральные трассы, есть ТУАДовские (и их протяженность не та, что названа в фильме). Есть муниципальные дороги. Весь сюжет был построен на дорогах Новосибирска, к которым ТУАД не имеет никакого отношения. Был показан Коммунальный мост, заплатки на нем, арматура торчащая, к этому ТУАД также отношения не имеет.

Сомнительна, по мнению зампредседателя комитета, и «взятка» в виде обслуживания машины Ставицкого на счет ТУАДа, и ряд других показанных в фильме моментов.

— По поводу «взятки»: машину, на которой замминистра ездил по области, арендовал ТУАД — насколько это может быть взяткой? — рассуждает депутат. — Второй момент, который мне очень не понравился: люди еще не осуждены, а уже на всю страну протрубили, что они взяткополучатели. Что еще показали? Пять пальцев на камеру, банковскую ячейку, принадлежащую матери или кому-то из родственников. Когда-то Петров делал сюжет о Штельмахе (Экс-начальник ГИБДД по Новосибирской области. — Ред.). Но Штельмаха затем оправдали по всем статьям, а Петров к этому времени его ославил на всю Россию как преступника.

С подобной славой в свое время довелось столкнуться и вице-спикеру Заксобрания Владимиру Карпову.

— Могу сказать о себе и ныне покойном Викторе Егоровиче Кузнецове, — комментирует вице-спикер. — Против нас запустили фальшивый сюжет без выходных данных. Я испытал это на себе, потому негативно отношусь, когда без серьезных оснований, без документов идут такие нападки. Мы сейчас задаем вопросы: что за этим стоит, кому выгодно? Пока я не вижу целей сюжета, направленных на пользу отрасли. Но мы понимаем, что разворачивается очень ответственная и важная кампания. И здесь может быть чья-то попытка такими «левыми» путями возможного кандидата или конкурента принизить. К большому сожалению, много подобного рода действий.

— Петров плотно взаимодействует с правоохранительными органами, — поясняет собеседник Infopro54. — Он может получать практически любые эксклюзивы, но это сотрудничество взаимовыгодное, у силовиков свои интересы. Выход фильма по времени совпал с очередным продлением срока содержания под стражей Ставицкого. Убойных аргументов в пользу великой коррумпированности замминистра у следствия нет. Надо тянуть расследование — и удобней держать чиновника в СИЗО. Выход фильма на федеральном телеканале может способствовать формированию нужного общественного мнения, чтобы не было сомнений в обоснованности действий силовиков. Обвинительная подача материала налицо.

По мнению, за данным сюжетом в первую очередь видны интересы силовиков, ведущих расследование.

Помимо следственных органов, в качестве одного из основных заинтересантов собеседник издания называет и крупную дорожную компанию.

— Интересно, что в фильме не упоминается АО «Новосибирскавтодор», изначально фигурировавший в деле Чуманова, — рассуждает Кузнецов. — Одна из версий гласила: интерес к бизнесу крупнейшего подрядчика может быть подлинным движущим фактором дела.

Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Чуманова было возбуждено в конце декабря 2020 года, Сергея Ставицкого — в марте 2021-го.