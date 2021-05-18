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Как забронировать самолет для личных полетов?

  • 18/05/2021, 10:00
Автор: Марина Санькова
s7
Авиакомпания вышла на рынок с новой услугой.

— S7 Airlines предлагает путешественникам возможность забронировать пассажирский самолет для личных перелетов, — отмечается в сообщении компании. — Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату.

В самолетах Airbus A319, которые участвуют в программе, вместимость бизнес-класса составляет 24 человека, экономического — 72.

— Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, а персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании, — добавили в S7.

Фото: flickr.com автор: TruckerPat

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Сибирь

Теги : личные перелеты бронирование самолета S7 Airlines


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