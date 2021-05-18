Как забронировать самолет для личных полетов?

— S7 Airlines предлагает путешественникам возможность забронировать пассажирский самолет для личных перелетов, — отмечается в сообщении компании. — Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату.