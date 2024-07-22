Кто защитит Росгвардию? Новосибирский блогер устроил провокацию в миграционном центре и оказался в полиции

Блогер Иван Фролов из Новосибирска знаком пользователям соцсетей своими провокационными видео. В лицо его уже знают практически все силовики региона. То он попадет в участок за перфоманс в костюме смерти против вакцинации, то устроит скандал на кассе супермаркета за отказ надеть медицинскую маску. Схема всех роликов предельно проста: провокация, реакция правоохранителей, задержание, публикация в социальных сетях смонтированных кадров.

Фролов позиционирует себя как борец за справедливость с юридическим образованием. На его канале можно увидеть сюжеты на разную тематику. Иногда он выступает против поборов в школах, иногда защищает учеников, которых отстранили от занятий из-за отсутствия справки от фтизиатра. А порой появляются и более скандальные видео: Фролов с включенной камерой на телефоне штурмует отделы полиции, администрации.

Последний ролик автора под кричащим заголовком «Росгвардия защищает мигрантов? Запрет видеосъемки в миграционном центре» вызвал большой общественный резонанс. Блогера задержали, а он поспешил сообщить об этом всей стране. Информационный Центр СК России быстро отреагировал на остросоциальную тематику, и глава СК Александр Бастрыкин поручил тут же разобраться в действиях росгвардейцев и правомерности задержания сибиряка.

«Хулиганил и мешал работать»

Давайте для начала разберем сам видеоролик. Фролов в своем видео утверждает, что пришел в миграционный центр, чтобы провести собственное расследование.

― На фоне всех событий, связанных с мигрантами, я решил провести свое собственное расследование и узнать, с чего же начинается путь мигранта в России, а конкретнее — в Новосибирске, и посетил миграционный центр. На входе меня встретил человек, который не представился и начал с меня требовать паспорт. Далее я прошел в холл, где находились много мигрантов, ко мне подошел сотрудник охраны, но также не показал удостоверение, ― говорит в сюжете Иван Фролов.

К сожалению, зрителю не показано, что происходило до того, как на Ивана обратили внимание охранники. Он настаивает, что знакомился с информационными стендами, снимал видео.

― Я приехал получить информацию о постановке на учет мигрантов, о том, как они проходят этот контроль, как вообще появляются в нашем городе, ― говорит общественник.

Работники центра утверждают, что блогер сам провоцировал конфликт.

― Хулиганил и мешал работать. Цеплялся к сотрудникам, к охране, вел себя вызывающе, ― рассказали Infopro54 свидетели происшествия.

Далее в ролике мы наблюдаем, как блогер перепирается сначала с работниками ЧОПа, потом с начальником миграционного отделения. Они просят его предъявить документы, а он в ответ требует их удостоверения. Какое отношение это зрелище имеет к заявленному расследованию ― непонятно, скорее, даже запутывает зрителя. Кстати, удостоверение Ивану предъявили, только он, почему-то, вырезал эти кадры из сюжета.

В итоге Ивана предупреждают, что вызвали Росгвардию. Он соглашается подождать, чтобы продолжить съемку для более скандального контента. Помещение не покидает и ждет экипаж.

Приезд вневедомственной охраны по вызову сотрудников миграционного центра, написавших заявление о факте хулиганства, дает новый виток этой истории. Теперь под удар попадает росгвардеец, которому по закону положено задержать нарушителя общественного порядка и доставить его в отдел полиции. Иван снова упражняется в остроумии, словесно унижает его, требует предъявить удостоверение, просит зачитать ему его права и прочее. В участок он все-таки попадает.

Собственное расследование сибиряка заканчивается довольно неожиданным выводом: если меня увезли в полицию, то, получается, им тут есть что скрывать.

― Я планирую подать два иска: один — административный, а второй — гражданский. И взыскать убытки и моральный вред с Росгвардии и с ЧОПа, который охраняет этот миграционный центр. Напомню, что Росгвардия уже подавала на меня в суд. Мотивация была такая, что я сократил число сотрудников Росгвардии на 30%. Также всем советую в случае нарушения прав обращаться ко мне, ― резюмирует Иван.

В комментариях к ролику разразилась нешуточная полемика. Автор своей провокацией умудрился настроить зрителя на волну ненависти и вражды к Росгвардии. Зачем? Кому-то выгодно дестабилизировать ситуацию в стране. Особенно в такой сложный период.

― Сотрудника Росгвардии уволить ― даже прочитанное не может пересказать. Срочно Бастрыкину надо заниматься с сотрудниками Росгвардии, надо заканчивать со всеми этими крышующими органами. Прежде, чем допускать к работе таких сотрудников, пусть сначала законы выучат. Позор нашей системе. ― Какой-то кошмар. Никто удостоверений не показывает. Удостоверений нет. Превышение полномочий. Куда-то хотят увести. Какой-то беспредел. ― Как их раздражает грамотный человек!

Возможно, что целью сюжета блогера было вовсе не собственное расследование и изучение вопросов миграции. Это, скорее всего, похоже на месть Росгвардии за проигранный в прошлом году суд, о котором автор напомнил, но умолчал о результатах.

Суды, штрафы, компенсации

Сорокалетний Иван Фролов, обещающий своим подписчикам защищать их права, пару лет назад сам нуждался в защите. После очередных провокационных роликов с задержанием на него подала в суд Росгвардия. Предмет иска ― защита деловой репутации и компенсация репутационного вреда. В марте 2023 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес решение:

― Взыскать с Ивана Фролова в пользу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ за причиненный репутационный вред денежную компенсацию в размере 30000 рублей. Также взыскать в пользу Управления Росгвардии по Новосибирской области расходы по оплате судебной экспертизы в размере 72600 рублей, ― говорится в официальном документе на сайте суда.

В 2021 году Фролову суд выписал штраф на 5000 рублей за нарушение масочного режима в общественном месте.

Таким образом, мы видим, что борец за справедливость и блогер, требующий от всех предъявлять удостоверения и соблюдать законы, сам их нарушает.

В базе данных Федеральной службы судебных приставов Иван Фролов тоже отметился. Росгвардии долг он до сих пор не оплатил. Кроме того, там числится задолженность за коммунальные услуги, по кредитам, а также около 200000 рублей по алиментам своему сыну.

― Ребенка своего он не видел уже более 9 лет. Устроился на работу в какую-то шарашкину контору, которой фактически не существует, но там ему начисляют минималку, чтобы по такому же минимуму платить алименты. Периодически приставы его «бодрят», отправляют на принудительные работы убирать кладбище. Насколько мне известно, у него вообще нет никакого образования, в том числе юридического. Он на всех видео говорит, что он юрист, а сам-то хоть раз показывал кому-то свой диплом? Возможно, что его этот блог кто-то проплачивает, типа пятой колонны, чтобы он нагонял смуту в общество. Или подписчики донаты скидывают. Но на такие деньги вряд ли можно прожить, ― рассказала Infopro54 знакомая блогера.

Люди, которые знают Ивана уже давно, утверждают, что юристом сибиряк никогда и нигде не работал. Он трудился консультантом в магазине, а после операции на мозге увлекся блогингом.

А чем же в итоге закончилась последняя история?

Подчиненные Бастрыкина после поднявшегося резонанса проверяют действия сотрудника Росгвардии.

― Проверка проводится по статье «Превышение должностных полномочий», ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция рассматривает материалы по статье «Хулиганство» в отношении Фролова. Вероятно, скоро Ивану выпишут еще один штраф.