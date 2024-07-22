Жительница Новосибирска получит 45 тысяч за холодные батареи в квартире зимой

Жительница Новосибирска получит компенсацию за моральные страдания после коммунальной аварии в январе 2024 года. Такое решение принял Ленинский районный суд, куда с иском в защиту прав сибирячки обратился прокурор.

Суд установил, что в результате серии коммунальных аварий произошедших в левобережье Новосибирска с 11 по 24 января, в квартире С. Григорьевой по адресу Костычева, 11 температура опускалась до 9-12 градусов.

— В связи с этим Григорьева испытывала дискомфорт от нахождения в квартире, такой температурный режим не позволял не допускать переохлаждения, что, безусловно, повлекло причинение физических и нравственных страданий, вызванных низким температурным режимом в жилом помещении, дискомфортном воздействием низких температур на организм, — говорится в решении на сайте Ленинского районного суда.

Решением суда с энергетиков в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда 30 тысяч рублей и штраф в ее доход в размере 15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска, получившим ожоги из-за коммунальной аварии, выплатят компенсацию морального вреда. ЧП с прорывом трубы из коммунальной сети теплоснабжения на улице Петропавловской произошло в январе 2024 года. В результате вырвавшегося наружу кипятка пострадали 11 человек — все они получили ожоги различной степени тяжести.