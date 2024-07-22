Школьницу, которая изрезала одноклассницу в лесу под Новосибирском, имеет расстройство личности

Эксперты московского медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского подготовили результаты исследования 14-летней Вероники*, которая напала с ножом в лесу на свою одноклассницу. От выводов специалистов зависело самое главное ― ответит ли семиклассница за свой чудовищный поступок перед судом.

Напомним, резонансное преступление произошло 1 октября 2023 года в поселке под Новосибирском. Вероника позвала на прогулку в лес свою подругу Марианну*. В голове у нее уже созрел ужасный план. Когда школьницы ушли далеко от жилых домов, Вероника достала из кармана канцелярский нож и набросилась на одноклассницу.

Девочка, которую садистка считала слишком красивой, получила многочисленные порезы лица, рук и шеи. Завистница даже угрожала отрезать ей язык. Марианне удалось убедить свою мучительницу оставить ее умирать в лесу. Та поверила и скрылась. Раненая девочка смогла по мобильному телефону дозвониться в экстренные службы. Сибирячку спасли.

Подозреваемую задержали в тот же день. При обыске были найдены канцелярские ножи и запасные лезвия в кармане ее куртки.

По факту этого резонансного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сначала Веронику поместили в специализированную клинику в Новосибирске, а затем направили в Москву. В настоящее время девочка находится под домашним арестом.

― У школьницы выявлено расстройство личности, которое не мешает привлечению к уголовной ответственности, — рассказал Infopro54 источник, знакомый с результатами.

В СК по Новосибирской области уточнили, что расследование продолжается. После его завершения девочка предстанет перед судом.

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