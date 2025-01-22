Кубань опередила Новосибирскую область по росту цен на жилье за пять лет

За прошедшие пять лет Краснодарский край значительно опередил СФО по росту цен на жилье. В Новосибирской области цены выросли на 122% в то время, как на юге России они поднялись на 200%, с 55 382 до 165 933 руб. И сейчас стоимость квадратного метра в нашем регионе ниже, чем на Кубани – 138,8 тыс. руб. При этом, в 2019 году цена «квадрата» значительно превышала краснодарский показатель (64 324 руб.).

— С 2019 по 2024 год цена «квадрата» в новых ЖК Кубани увеличилась в разы: с 55,3 тыс. до 165,9 тыс. руб., — пишет «Кубань Информ».

Опередили российский юг по росту цен на недвижимость только два региона Сибири. Так, в Республике Алтай стоимость квартир поднялась на 358% и составила 208 тыс. руб. за квадратный метр, а в Омской области этот показатель возрос на 207% до 151 тыс. руб.

— Сегодня в Краснодарский край из Сибири переезжают две категории покупателей: люди в возрасте, которые благодаря накоплениям могут перекрыть разницу в цене на жилье и молодежь, активно использующая ипотеку, кредиты и другие банковские продукты, —поясняет эксперт в сфере недвижимости Иван Черемных.

Ранее средняя стоимость «квадрата» на вторичке в Новосибирске достигла 115 тысяч. За год она выросла почти на 6%.