Средняя стоимость «квадрата» на вторичке в Новосибирске достигла 115 тысяч рублей

В декабре 2024 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Новосибирске составила 115 тысяч рублей. За месяц она не изменилась. По сравнению с декабрем прошлого года цена «квадрата» выросла на 5,7%, сообщают эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

— Стагнация на рынке готового жилья, которая продолжается с начала лета, повлияла и на годовую динамику цен в мегаполисах. Средний рост стоимости метра на 6,1% оказался ниже инфляционной динамики в этом году. Также к концу осени мы зафиксировали удлинение сроков экспозиции «вторички» и увеличение средних дисконтов от продавцов. В совокупности эти факторы говорят о временном снижении интереса россиян к рынку вторичного жилья, — уточнил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Стоит отметить, что за год количество предложений на вторичном рынке Новосибирска выросло на 8,6%, однако за месяц количество квартир в продаже сократилось на 4,8%. В среднем за квартиру площадью 48,2 кв. метра сегодня придется заплатить около 5,6 млн рублей.

Эксперты связывают сокращение предложения с перетоком части собственников в сегмент долгосрочной аренды, а также с приближением праздников, из-за которых некоторые собственники снимают объявление и возвращаются к реализации уже после Нового года.

Напомним, в январе — октябре 2024 года срок экспозиции квартир на вторичном рынке Новосибирска вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по мегаполису объявление о продаже квартиры на вторичке является активным 84 дня. И это максимальное значение по России.

Ранее редакция сообщала, что налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске. Речь идет о владельцах 5 и более квартир.