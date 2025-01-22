Новосибирскому бизнесу расскажут, как цифровые сервисы увеличивают продажи

Эксперты из МТС проведут бесплатные вебинары для новосибирских предпринимателей. На онлайн-уроках будут представлены советы по повышению продуктивности отделов продаж и обслуживания, а также специалисты объяснят, как использование онлайн-досок может разнообразить обучение, соответствовать мировым тенденциям и обеспечить интерактивное обучение.

Вебинар под названием «ТОП-5 решений для увеличения эффективности отделов продаж и обслуживания в 2025 году» пройдет 23 января в 15:00 (нск). Это занятие будет полезно для владельцев бизнеса и руководителей отделов продаж и маркетинга, с которыми специалисты поделятся методами внедрения речевой аналитики для повышения производительности.

Онлайн-семинар «Почему онлайн-доски повышают эффективность образования» состоится 28 января в 18:00 (нск). Участники узнают, в чем актуальность онлайн-досок в образовательном процессе и какие задачи они помогают решать.

Еще один вебинар пройдет 30 января в 18:00 (нск). На занятии «Что делать, когда в рабочем мессенджере непонятно, кто чем занят?» эксперты расскажут о том, как наладить коммуникации в командах.

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