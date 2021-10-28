Экс-собственник «Дяди Дёнера» признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области сегодня принял решение о признании банкротом Антона Горестова, который ранее был соучредителем сети фастфуда «Дядя Дёнер». Также принято решение о введении реализации его имущества.

Антон Горестов подал заявление о самобанкротстве в сентябре 2021 года в связи с наличием задолженности в размере 15,6 млн рублей. Детали решения пока не опубликованы.

Напомним, компания «Дядя Дёнер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. 11 мая 2020 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тыс рублей, по второй — около 20,5 млн рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Сейчас иски покупателей облигаций к компании рассматриваются в судах. Акционерами эмитента в 2018 году были Антон Супрун, Антон Лыков и Антон Горестов. Горестов вышел из состава собственников компании в апреле 2021 года. В начале октября 2021 года стало известно, что поручители «Дяди Дёнера» ликвидируются.