Куда ушёл новосибирский министр Дюбанов?

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает интернет-издание d-russia. На официальном сайте министерства пока информации об этом нет, руководит подразделением исполняющий обязанности его начальника Алексей Васильев.

По информации Минэкономразвития РФ, основной задачей указанного подразделения является исполнение возложенной на Министерство функции по реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и построению системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере общественных отношений.

К другим направлениям деятельности ведомства, которое может возглавить бывший новосибирский министр, относятся: формирование комплексного правового регулирования отношений, складывающихся в связи с развитием цифровой экономики, регулирование вопросов построения национальной системы управления данными, обеспечение благоприятного правового режима отдельных видов данных, создание правовых основ для долгосрочного архивного хранения электронных документов, создание экспериментальных правовых режимов для применения цифровых инноваций, в том числе режима «правовой песочницы», формирование благоприятных правовых условий для применения технологий искусственного интеллекта и использования робототехники и координация деятельности иных участников федерального проекта и создание отдельных правовых институтов, направленных на развитие цифровой экономики.

Напомним, что об уходе Анатолия Дюбанова с регионального на федеральный уровень в начале недели объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, предваряя оперативное совещание в правительстве региона. Кто станет преемником Дюбанова на областном уровне, пока неизвестно. Исполняет обязанности регионального министра Павел Жучков. Дюбанов, кстати пока тоже не исчез с официального сайта министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Анатолий Дюбанов пришел в правительство региона в 2010 году и возглавил департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий. До этого с 2003 — по 2010 год был начальником Управления связи, специальной техники и автоматизаций ГУВД по Новосибирской области. В 2019 году ведомство переименовано в министерство цифрового развития и связи, а Дюбанов назначен министром.