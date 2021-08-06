СГК направит на ремонт котла Новосибирской ТЭЦ-4 34 млн рублей

Вложения СГК, с учетом роста цен на металл, составят свыше 34 млн рублей. Текущий ремонт позволит снизить выбросы и обеспечит стабильную работу агрегата до следующего года — когда запланирован его капитальный ремонт.

В июле специализированная ремонтная компания в структуре СГК — «Сибирьэнергоремонт» — приступила к работам на котле №12 ТЭЦ-4 в Новосибирске.

Это один из восьми котлоагрегатов станции, он производит тепловую энергию в объеме 242 Гкал/ч, почти четверть тепловой мощности ТЭЦ-4.

В ремонтный проект СГК вложит свыше 34 млн рублей. Заранее проведенные закупки на 2021 год позволили существенно нивелировать рост цен на металл в стоимости ремонта котла. Тем не менее проект подорожал на 1,4 млн рублей, рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко.

Последний раз котел проходил капитальный ремонт в 2015 году, следующий запланирован на 2022 год. Между капитальными обновлениями важно поддержать работу основного оборудования. Оценив состояние котла, специалисты станции приняли решение о включении его в ремонтную программу 2021 года.

Бригада заменит часть пароперегревателя — поверхности, через которую происходит передача тепла от сгораемого угля к пару. Температура пара доходит до +550 °С, что способствует износу даже сверхтвердого металла. Всего специалисты «Сибирьэнергоремонта» заменят на котле 71 тонну поверхностей нагрева.

Новосибирская ТЭЦ-4 планирует завершить работы на котле в сентябре, после чего агрегат будет включен в работу.

За счет повышения коэффициента полезного действия котла снизится объем сжигаемого топлива, а соответственно, и выбросы. Ожидаемое уменьшение используемого топлива после подобного ремонта — 275 тонн угля в год.

Всего в ремонт оборудования ТЭЦ-4 в этом году СГК вложит 533 млн рублей.

Общая стоимость ремонтной программы 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве составляет 2,7 млрд рублей. Это больше, чем в 2020 году, на 303 млн рублей.

На начало августа ТЭЦ Новосибирской области выполнили 60% программы ремонта этого года.