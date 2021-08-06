Нет зуба — нет работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Новосибирской области, и выяснила, могут ли заметные черты внешности привести к отказу при приеме на работу. К заметным чертам внешности относятся шрамы на лице, татуировки, большие родимые пятна, следы от ожогов, протезы, отсутствие зуба и так далее. 4% жителей Новосибирской области признались, что стакивались с отказом потенциального работодателя из-за одного из перечисленных недостатков.

Чаще всего сложности с трудоустройством из-за особенностей внешности испытывали специалисты из сфер «транспорт, логистика» (10%), административный персонал (9%), «наука, образование», «медицина, фармацевтика» и «начинающие специалисты» (по 7%).

Кроме того, причиной отказа, по мнению 8% жителей региона, стал их лишний вес. Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники кадровой службы.