Кудряшовский мясокомбинат на треть увеличит мощности для поставок в Китай

Компания «Сибагро» планирует провести модернизацию своего новосибирского предприятия — «Кудряшовского мясокомбината». Речь идет о линиях обвалки и охлажденной продукции. Как пояснили Infopro54 в пресс-службе компании, предприниматели провинции Гуанчжоу (КНР) заинтересовались субпродуктами мясокомбината. Среди них есть продукция, которая не пользуется спросом у российского потребителя: свиные головы, ноги и т.д.

— В наших планах — развитие экспорта в Китай. Переговоры о поставках уже идут, —приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании «Сибагро» Виталия Павлюка. — Для запуска экспорта мы должны пройти аттестацию в российских и китайских надзорных органах.

Сроки старта проекта, а также объем инвестиций в модернизацию в компании пока не озвучивают. Модернизацию производства «Сибагро» планирует запустить в январе 2024 года. Для этого две линии будут остановлены. Поставки охлажденной продукции временно будут закрывать другие мясоперерабатывающие площадки «Сибагро».

«Кудряшовский мясокомбинат» работает на рынке Новосибирской области с 2009 года, в 2019 вошел в состав «Сибагро». Объем производства — 8 000 тонн колбас и деликатесов, 4 300 тонн полуфабрикатов, а также 31 000 тонну продукции обвалки в год.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области запустили производство рапсового масла для экспорта в Китай.