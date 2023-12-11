Скрининговое обследование зрения школьников возобновляется в Новосибирске

Новосибирский государственный университет и «МНТК «Микрохирургия глаза» подписали соглашение о совместной реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации». Об этом сообщили пресс-службы сторон.

В частности, в рамках совместной работы планируется проведение скринингового обследования школьников. Результатом станет формирование групп риска по нарушению зрительных функций. Далее за детьми будет установлен мониторинг в медучреждениях, а при необходимости они будут направляться на лечение, в том числе оперативное. Программа этого исследования была разработана Новосибирским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» в 2008 году.

Второе направление сотрудничества — машинная обработка больших массивов медицинских данных и формирование рекомендаций с использованием технологий искусственного интеллекта.

— Обработка больших данных, возможно, позволит на раннем доклиническом этапе выявлять нарушение функций зрительного анализатора у детей, что позволит на ранних этапах использовать методы профилактики нарушений зрения и, в случае необходимости, своевременно начинать лечение заболеваний, — пояснил директор «МНТК «Микрохирургия глаза» Валерий Черных.

В перспективе партнеры планируют использовать ИИ для создания технологий помощи врачам в диагностике офтальмологических заболеваний.

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