Культурный шок от «Слова пацана»

— Выход сериала «Слово пацана» стал самым обсуждаемым событием культурной жизни страны конца 2023 года. Да и не только культурной. Пожалуй, больше в последнее время обсуждали только цены на куриные яйца.

Что могу сказать? Все, что я узнаю про этот сериал, я узнаю помимо своей воли. Смотреть данный «шедевр» я не планирую и другим не советую, хотя знаю, что его смотрят многие весьма известные в стране люди, причем из разных сфер, да и среди моих знакомых таковых немало. Поэтому критиковать собственно сериал как художественный продукт я не буду, потому это будет нечто из серии «не читал, но осуждаю». В данном случае гораздо интереснее поговорить про общественно-политический подтекст появления этого сериала и феномен его популярности, тем более что в общих чертах сюжет и содержание серий я знаю, благо, в последние дни прочитал о нем немало информации.

В принципе, с популярностью все более-менее понятно.

Наряду со многими другими государствами-членами СНГ Россия — одна из немногих стран в мире, где пацанская, бандитская, криминальная субкультура широко распространена в народных массах, считается чем-то крутым и уважаемым. Оно и немудрено, ведь истоки этого явления во многом лежат именно в советском прошлом.

Началось это еще в годы революции и Гражданской войны, когда в стране появились миллионы беспризорников, сбивавшихся в банды, ведших уличный образ жизни и промышлявших разного рода криминалом.

Потом были сталинские репрессии и Великая Отечественная, в результате которых огромное число детей снова остались без родителей, многие в буквальном смысле были выброшены на улицу.

«Добавила огоньку» амнистия после смерти Сталина, когда на свободе оказались множество криминальных элементов.

Ну а затем настала эпоха перестройки и развала Союза, на которую пришелся расцвет молодежных уличных группировок.

В значительной степени это было связано с тотальной девальвацией всех общественных и просто человеческих ценностей, когда не стало никаких запретов и моральных барьеров, а насилие превратилось в неотъемлемый атрибут жизни и самый одобряемый и распространенный паттерн социального поведения. Идеология пацанства во многом базируется на культе силы, на стремлении к насилию и доминации над другими, на строгом разграничении по принципу «свой-чужой» и «кто не с нами, тот против нас». В эпоху, описываемую в сериале, все эти «прелести» расцвели махровым цветом, но ведь и сейчас они в той или иной форме остаются частью нашей реальности. Не секрет, что в российском обществе довольно высок градус агрессии, жестокости, ксенофобии, по сути, действует принцип zero tolerance по отношению к тем, кто как-то выбивается из общего ряда, не соответствует общепринятым канонам. Российское общество весьма патриархально и консервативно, и живет оно, скорее, «по понятиям», чем по писанным нормам и правилам. Кроме того, оно предельно атомизировано, и каждый живет сам по себе, по старому-доброму постулату homo homini lupus est. Все в совокупности — идеальная почва для культивирования той самой силы. Неспроста ведь Россия занимает далеко не первые места в рейтинге самых безопасных стран для жизни.

У сторонников «Слова пацана» два основных аргумента: высокое качество съемки и то, что в нем показана правда, которую не надо замалчивать.

По первому пункту могу судить только с чужих слов и охотно допускаю это. Но, простите, на дворе как-никак 2023 год, и высокое качество съемки едва ли сегодня кого-то должно удивлять. Тем более что снят сериал отнюдь не на коленке при весьма немаленьком бюджете.

А что касается правды, то да, здесь можно согласиться — жизнь в стране тогда действительно была, мягко говоря, не сахар: нищета, разруха, отсутствие внятных перспектив, моральная и ценностная деградация, когда ничего не стоило переступить черту и каждый день попирались все мыслимые человеческие и Божьи законы. Но возникает вопрос: а нужна ли нам сегодня эта правда? Всегда ли нужно ее знать? Вопрос этот, ясное дело, дискуссионный, и у меня лично нет единообразного ответа на все случаи жизни. Какую-то, безусловно, знать надо, а какую-то, возможно, и нет.

Я в целом очень далек от криминальной тематики и не люблю посвященные ей фильмы и сериалы. Ту же «Бригаду» я смотрел весьма фрагментарно, хотя ее стоит смотреть хотя бы из-за уровня собранных в ней актеров. Понятно, особняком здесь стоит «Брат», хоть там бандитский мир на самом деле не главная тема — это фильм философского, глобального плана, попытка художественного осмысления России на сломе эпох и места простого человека в этой новой России. В свое время понравились «Жмурки», но опять же по большей части из-за актерского состава. В «Слове пацана» из известных актеров наличествуют Иван Янковский и Сергей Бурунов. Ни тот, ни другой не относятся к числу моих любимых, поэтому этот фактор тоже отпадает.

Слава Богу, все те ужасы, что столь ярко демонстрируются в обсуждаемом сериале, остались в далеком прошлом.

Нет, конечно, и сейчас среди молодежи хватает поклонников подобного образа жизни и поведения, и сам социальный тип «реального пацана» не стал «преданьем старины глубокой», подобно образу лишнего человека из литературы XIX века. Поэтому, кстати, и сериал «Реальные пацаны» пользовался немалым успехом. Просто если тогда это было сплошь и рядом, и не попасть в эту кровавую кашу тем или иным образом было делом нелегким, то теперь по улицам с битами и арматурами особо никто не бегает, драк «район на район» тоже нет (по крайней мере об этом как-то не слышно). Понятно, что сложных или девиантных подростков по-прежнему немало, и склонность к агрессии у них никуда не делась, но сегодня она в большинстве случаев канализируется куда менее опасными для общества способами. Поэтому сейчас «Слово пацана» можно воспринимать как типичное историческое кино или, допустим, как фильм-предостережение, дабы напомнить нам, пережившим то время, каким оно было, а нынешней молодежи дать возможность посмотреть в кривое зеркало и понять, «что такое хорошо и что такое плохо». Так, по крайней мере, говорят его поклонники, те, кто выступает против его запрета.

Одна из фишек, которой запомнится сериал, — саундтрек.

Песня «Пыяла» была написана еще в 2020 году, но популярной стала лишь теперь. Она исполняется на татарском языке, и мало кто понимает, о чем там, собственно, поется. Само слово «пыяла» переводится как «стекло» или «чаша», а вот текст песни в плане перевода гораздо сложнее. Впрочем, это и неважно. Людям зашло, и ладно.

Многие обвиняют сериал в романтизации преступности, но это, наверное, все же не так. Романтики там негусто — сплошная грязь, боль и «кровь на асфальте». В любом случае я не сторонник каких-то запретов и ограничений. Кто хочет смотреть, пусть смотрит. Другое дело, как по мне, снимать фильмы подобной направленности совсем ни к чему. В окружающей жизни и так полно негатива, а вот доброго и светлого гораздо меньше.

Как бы там ни было, сериал вызвал массовый интерес и ажиотаж, а значит, команда создателей свою работу сделала хорошо. Хотя и группа пиарщиков явно поработала на славу. А вот вспомнят ли о нем хотя бы через год — отдельный и очень большой вопрос.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Материал предоставлен Дмитрием Овчинниковым. Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции