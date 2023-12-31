«Умирал у нас на руках»: пассажирский автобус задавил 9-летнего мальчика, который скатился с горки

Трагедией закончилась зимняя забава среди ребятишек в поселке Алферово Майминского района Республики Алтай.

Вечером, 30 декабря, 9-летний Миша* с ребятами катался со снежного склона недалеко от дома. Школьники соревновались между собой, кто и них откатится на своей ледянке дальше импровизированной горки.

В один прекрасный момент Миша разогнался так сильно, что не успел затормозить и вылетел на дорогу. В это время по улице ехал маршрутный автобус.

― Около 17 часов в поселке Алферово 57-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», в районе дома № 57 по улице Луговая совершил наезд на 9-летнего мальчика, скатившегося с уклона на ледянке, ― сообщает СК по Республике Алтай.

Какое-то время мальчик был еще жив.

― Это огромная беда. Он умирал у нас на руках. Нет слов просто, ― рассказывают очевидцы.

По факту произошедшего СК региона возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Весь поселок до сих пор находится в шоковом состоянии.

*Имя изменено.