Культуру глубинки усилят тандемными форматами

На открытой встрече с труппой театра «Старый дом» и арт-общественностью Новосибирска областной министр культуры Наталья Ярославцева огласила интересную идею по «уплотнению» сельской культурной среды. В современном русском языке пока нет даже компактного определения предложенного формата, зато за рубежом уже есть и названия, и довольно долгая практика использования.

Стартовым контекстом оглашения идеи стал монолог министра о детских школах искусств.

Как подчеркнула Наталья Ярославцева, ближайшее трехлетие должно стать периодом форсированного усиления культурно-образовательной сферы. Ударная роль в этом процессе отведена детским школам искусств — уже действующим и тем, которые предстоит создать с нуля. Однако эффективно возложить эту локомотивную роль на ДШИ пока мешает слабость самого собирательного носителя: 37 из 90 ныне существующих в области школ нуждаются либо в капремонте, либо в новых зданиях в силу предельного износа зданий прежних.

Решение этой проблемы Наталья Ярославцева видит в двух плоскостях. Первая парадигма действий — внесение строительства детских школ искусств в нацпроект по культуре.

— Сейчас ДШИ в нацпроекте нет ни в каком виде, — пояснила Наталья Ярославцева. — С предложением внести строительство ДШИ в нацпроект на госсовете по культуре выступит наш губернатор.

Если на госсовете по культуре все пройдет как задумано, в нацпроект будут вписаны детские художественные школы в их нынешнем форматном толковании. Но у Натальи Ярославцевой есть и запасная идея — идея включить ДХШ-ДХШ в состав социально-образовательных дуплексов. Дуплекс — это формула «общеобразовательная школа + школа художественная».

— Мы нашли небанальное решение — объединить площадки культуры и базового образования, — описывает министр суть идеи — Для сел и небольших п.г.т. этот формат весьма практичен. Пусть, к примеру, школа сразу строится с блоком залов, которые будут использоваться всеми жителями поселка. Не только как сугубо школьный актовый зал, но и как зал зрелищ для всего поселка.

По словам Натальи Ярославцевой, идея эта родилась из новейшего опыта областной столицы.

— Часть школ-новостроек (а также радикально обновленные школы, как 51-я) обладают залами, которые по потенциалу и функционалу — большее, чем просто школьный актовый зал. Это отличные залы буквально филармонического уровня — с большой вместимостью, с хорошей акустикой, с комфортными креслами. Для филармонических артистов качество этих площадок стало настоящим позитивным шоком — они от понятия «школьный зал» такого даже и не ждали. И они, эти площадки, уже вовлечены в культурную жизнь своих районов, — говорит министр.

Калька с этого феномена пригодна и для «прокачки» сельской культуры — разумеется, с поправкой на масштабы и пропорции.

— Такой формат привлекателен своей емкостью и функциональностью, — констатирует Наталья Ярославцева. — Если в этот комплекс войдут и фельдшерско-акушерские пункты, тоже будет отлично. У нас такой опыт уже был — открывали компактный клуб с библиотекой и спортивным залом, а рядом (фактически в рамках единого комплекса) построили ФАП. И, знаете, такая локализация «выстрелила» — получилось любимое место всех жителей, сердце поселка.

Для Новосибирской области и для России в целом такие дуплексы (а с добавкой ФАПов — даже триплексы) — абсолютная новинка.

Но их зарубежному первообразу сейчас не меньше 60 лет. В малых городах Западной Европы (в лидерах по этой части Германия и Голландия) и США такой формат называется «штатхалле», «стаатхааль» или «таунхолл». И носителем его являются как раз муниципальные средние школы. Они, эти школы, в своих «бургах» и «таунах» — мощные субъекты малой урбанизации, «наше все», средоточие общественной жизни. Такие залы даже в американской нео-классике 70-80-х уже отражены — и у Стивена Кинга, и у более приземленных авторов. По-русски это, наверное, можно было назвать «школоклуб» или «шклуб». Ну да, звучит неидеально. Но нужно же как-то эту реалию теперь обозначать…

Как пояснила министр, у такого комбинирования есть и оптимизационная подоплека: в моноформате детская школа искусств — объект довольно дорогой. Причем некоторые из типовых проектов федерального реестра у нас даже не берутся в проектную локализацию — они для области слишком дорогие, они для регионов побогаче.

— На каждую ДШИ нужны серьезные деньги, — отмечает Наталья Ярославцева. — Например, в Чанах детская школа искусств обошлась в 140 млн. Есть проекты ДШИ и за 227 млн, но мы в области такие не делаем — для региона это слишком дорого.

По словам Натальи Ярославцевой, идея заявлена и предварительно одобрена, а следующим этапом ее проработки должно стать собственно инженерное осмысление новой реалии. Чтобы реально улучшить культурный ландшафт села, эти дуплексы и триплексы должны поскорее пройти этап типизации, стать тиражными проектами

— Проблема в том, что строительную отрасль приходится долго уговаривать даже на просто емкостное наращивание типовых проектов, — посетовала Наталья Ярославцева. — Сначала мы долго приучали проектировщиков к большей потребности в стоместных клубных залах. Потом — к клубам на 200 мест. Теперь им пора осваивать типизацию еще более «сложносочиненных» объектов, этих самых миникомплексов. И процесс этот, увы, не быстрый — он отстает от идейного ритма облминкульта. Впрочем, для нас это нормально и привычно — подталкивать и тормошить. Мы же и должны быть первыми…

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