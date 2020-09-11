СГК подключает отопление в городах Сибири: 539 объектов уже получили тепло

Компания ждет заявок от потребителей вне зависимости от официальных сроков начала отопительных сезонов в регионах. В Новосибирске этой возможностью уже воспользовались более ста социальных объектов, начали поступать заявки на подключение жилых домов.

Первые подключения

В целом по регионам присутствия Сибирской генерирующей компании (СГК) готовность к началу отопительного сезона практически полная. Основные города, где еще завершаются работы, — Новосибирск и Красноярск, об этом 10 сентября рассказал журналистам директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

В Новосибирске директор по теплосетям оценил готовность к началу отопительного сезона в 90%. «Есть работы, которые ведут мэрия города и СГК, — пояснил Антон Баев. — Например, по дамбе Октябрьского моста идут работы, связанные со строительством дороги, со строительством новой ледовой арены; идет перекладка теплотрассы. Здесь также мы планируем завершить основные мероприятия до 15–20 сентября, и теплотрасса будет включена в работу».

В Красноярске СГК сейчас достраивает крупный объект — теплотрассу с заменой диаметра труб с 900 на 1200 мм. Завершить работы «в металле» и запустить теплотрассу планируется 13 сентября. С этим связано ограничение по подключению 27 соцобъектов и порядка 270 жилых домов.

Также Антон Баев отметил небольшое количество дефектов, которые влияют на запуск тепла, в Рубцовске Алтайского края; бригады планируют устранить повреждения до конца следующей недели.

521 социальный объект — 18% школ и детсадов, 13% лечебных учреждений в городах присутствия СГК уже подключены к теплоснабжению до начала отопительного сезона. В Новосибирске по состоянию на утро 11 сентября тепло получают 113 объектов, 86 из которых — детсады и школы, остальные — медучреждения.

Кроме того, началась подача тепла в жилые дома: в городе Мыски Кемеровской области подключено 18 многоквартирных домов. Начали поступать заявки на подключение жилого сектора в Новосибирске — в ближайшие дни планируется подключить первые три дома.

Напомним, в этом году СГК предложила своим потребителям возможность подключать отопление еще до официального начала отопительного сезона по решению мэрии города. Пока сезон не начался во всем городе, подключиться можно по индивидуальным заявкам — например, от социальных объектов, управляющих компаний или ТСЖ (на основании инициативных обращений старших по домам или других уполномоченных лиц).

Ремонтная программа: +47%

На замену и восстановление тепловых сетей по всем городам СГК направила в этом году 4 млрд 330 млн рублей, это на 47% больше, чем годом ранее. Антон Баев объяснил это прежде всего развитием компании и расширением географии присутствия в Сибири: «это город Черногорск, в Барнауле крупное муниципальное предприятие теперь в нашем контуре, также мы теперь обслуживаем красноярский теплоэнергетический комплекс».

Ремонт и техническое перевооружение существующих теплосетей по всем городам запланированы в объеме 141 км. На 10 сентября 73% этих работ выполнено.

СГК отвечает за теплоснабжение в городах: Абакан, Барнаул, Бийск, Инской, Канск, Кемерово, Красноярск, Куйбышев, Кызыл, Минусинск, Мыски, Назарово, Новокузнецк, Новосибирск, Рубцовск, Черногорск.

Фото с сайта СГК