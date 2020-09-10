Новосибирская область получит деньги на завершение четырех долгостроев

— Хорошая новость для Новосибирской области – мы принимаем решение о дополнительном выделении средств на 4 дома, — сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ.

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 млн рублей. Это позволит начать работы по четырём наиболее проблемным объектам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в регионе хорошими темпами идёт жилищное строительство, по этому показателю Новосибирская область лидирует в Сибирском федеральном округе и даже идёт с некоторым превышением показателей 2019 года.

— Но у такого активного строительства пока, к сожалению, есть и обратная сторона – это появление обманутых дольщиков. Благодарим Правительство РФ за то, что поддержано решение Правления федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырёх объектов в Новосибирской области. Речь идёт о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский г. Новосибирска и о доме в г. Обь на ул. Калинина, 20. Это решение позволит уже в 2020 году возобновить работы на указанных объектах, а в 2021 году ввести их в строй. Более 500 жителей Новосибирской области получат долгожданные квартиры, — пояснил глава региона.

По состоянию на 08.09.2020 в сфере контроля министерства строительства Новосибирской области находилось 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, общей площадью 5 166,87 тыс. кв. м (в том числе 65 «проблемных» многоквартирных домов общей площадью 586,59 тыс. кв. м).

Всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов. В июне 2019 года в ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность правительства Новосибирской области по вопросу решения проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, признана одной из лучших в Российской Федерации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области