«Купинское мороженое» повысит конкурентоспособность за счет нацпроекта

В течение полугода на площадке предприятия специалисты Регионального центра компетенций АИР будут работать с коллективом и внедрять инструменты бережливого производства, затем полученный опыт сотрудники будут тиражировать на другие процессы самостоятельно. Планируется, что результатом реализации проекта на предприятии станет рост производительности труда за три года на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства

— Из предприятий пищевой промышленности «Купинское мороженое» стало пионером. Сегодня на рынке жесточайшая конкуренция, и внедрение инструментов бережливого производства позволяет компании быть более конкурентоспособной, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко.

По словам генерального директора «Купинского мороженого» Алексея Руденских, в качестве пилотного участка для реализации проекта на производстве выбрана одна из производственных линий, мощность которой составляет 1380 тонн в год, однако текущая загрузка только 380 тонн.

— Основное, чего хотим добиться – это изменение производственной культуры, осознанность в выборе решений, – рассказал Алексей Руденских.

В настоящее время фабрика выпускает 120 видов продукции, специализируется на производстве здорового и натурального мороженого. В минувшем году компанией выпущено 12 новинок, некоторые из них не имеют аналогов на рынке. Предприятие осуществляет поставки более чем в 30 регионов России и за рубеж – в Беларусь, Казахстан и Китай.

По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 год из Новосибирской области экспортировано 2,9 тысяч тонн мороженого, что выше уровня 2019 года в 1,6 раза. Производство мороженого в регионе в 2020 году увеличилось на 9% в сравнении с 2019 годом.