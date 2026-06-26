Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

Ключевые оптимизации включают:

Упрощение документации: изменение форм документов исключило дублирование информации и сократило время обслуживания на 6 минут.

изменение форм документов исключило дублирование информации и сократило время обслуживания на 6 минут. Предоплата: это позволило высвободить дополнительные 4 минуты, так как мастер-приёмщик более не отвлекался на операции, связанные с выдачей запчастей и кассовым обслуживанием.

это позволило высвободить дополнительные 4 минуты, так как мастер-приёмщик более не отвлекался на операции, связанные с выдачей запчастей и кассовым обслуживанием. Стандартизация и перераспределение: экономия времени также достигнута за счет стандартизации процессов для различных типов шин и более эффективного распределения монтажников между рабочими постами.

Как отметил руководитель проектов РЦК Андрей Маськов, на рабочих местах была успешно внедрена система «5С», разработаны стандарты рабочих мест, а также создан инфоцентр для оперативных совещаний и централизованного доступа к актуальным данным о работе различных служб.

В течение следующих 2,5 лет компания планирует самостоятельно масштабировать полученный опыт. Директор Максим Чевозеров сообщил о запуске нового проекта по оптимизации складской обработки грузомест, а также о планах по повышению эффективности шиномонтажа в других филиалах и дальнейшей оптимизации процессов автосервиса.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.