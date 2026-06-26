Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Промышленность

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Дата:

Совместными усилиями с экспертами РЦК был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа

Компания «Колесити», специализирующаяся на продаже и установке шин на протяжении 15 лет, успешно нарастила темпы шиномонтажных работ, сократив их почти наполовину. Предприятие, обладающее обширной сетью мобильных мастерских в Новосибирске и собственным шинным складом, за время своей деятельности реализовало свыше миллиона единиц продукции и ежегодно обслуживает более 20 тысяч автомобилей. Совместными усилиями с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО (РЦК) был существенно оптимизирован процесс предоставления услуги шиномонтажа.

Ранее, до включения компании в национальный проект «Производительность труда», стандартное обслуживание автомобиля занимало порядка 55 минут. Благодаря проведенным преобразованиям, этот показатель удалось уменьшить на 50%, доведя время монтажа до чуть более 27 минут.

Ключевые оптимизации включают:

  • Упрощение документации: изменение форм документов исключило дублирование информации и сократило время обслуживания на 6 минут.
  • Предоплата: это позволило высвободить дополнительные 4 минуты, так как мастер-приёмщик более не отвлекался на операции, связанные с выдачей запчастей и кассовым обслуживанием.
  • Стандартизация и перераспределение: экономия времени также достигнута за счет стандартизации процессов для различных типов шин и более эффективного распределения монтажников между рабочими постами.

Как отметил руководитель проектов РЦК Андрей Маськов, на рабочих местах была успешно внедрена система «5С», разработаны стандарты рабочих мест, а также создан инфоцентр для оперативных совещаний и централизованного доступа к актуальным данным о работе различных служб.

В течение следующих 2,5 лет компания планирует самостоятельно масштабировать полученный опыт. Директор Максим Чевозеров сообщил о запуске нового проекта по оптимизации складской обработки грузомест, а также о планах по повышению эффективности шиномонтажа в других филиалах и дальнейшей оптимизации процессов автосервиса.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : РЦК производительность труда корпорация развития НСО

686
0
0
Предыдущая статья
Как тарифы брокеров влияют на доходность инвестора
Следующая статья
Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

Читать полностью

Нацпроект: 49 компаний Новосибирска увеличат производительность в 2026 году

В текущем году 49 предприятий Новосибирской области планируют освоить методы экономного производства. В рамках этого процесса им оказывается квалифицированная помощь от Федерального и Регионального центров компетенций, специализирующихся на повышении производительности труда.

До конца года ожидается увеличение числа участников федеральной программы «Производительность труда» до 19 компаний. В настоящее время к проекту уже присоединились 24 организации, а еще 6 получают содействие в рамках региональных государственных мер поддержки.

Читать полностью

В Сербию — баня, в Танзанию — одежда: новосибирские экспортеры осваивают нестандартные рынки

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

Читать полностью

В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

С начала 2026 года состав участников федерального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области пополнился шестью новыми компаниями из строительной отрасли. В число предприятий, начавших внедрение бережливых технологий, вошли застройщики, производители строительных материалов и подрядчик, специализирующийся на внутренней отделке помещений.

По данным регионального министерства экономического развития, с момента старта программы в 2019 году к ней присоединились более 30 организаций строительного комплекса. По итогам участия средний прирост выработки на этих предприятиях превысил 40%. Среди тех, кто уже прошёл через преобразования, — крупные игроки рынка: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника» и ГК «КПД-Газстрой».

Читать полностью

Новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня никто не знает реального размера станочного парка в России. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического центра ГЦК МГТУ «СТАНКИН» Олег Тигунов в ходе круглого стола «Развитие станкоинструментальной отрасли Новосибирской области: новые возможности кооперации науки, бизнеса и государства», организованного НГТУ НЭТИ. По его словам, одной из главных проблем является отсутствие централизованной статистики по ситуации в станкостроении, в том числе по станочному банку. По его словам, коммерческие компании не спешат делиться этими данными, опасаясь раскрывать информацию перед конкурентами.

Президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров отметил, что последняя перепись станочного парка в России проходила в 1991 году. Сейчас, по предварительным оценкам, парк металлообрабатывающего оборудования в стране находится на уровне 1,2 млн единиц.

Читать полностью

Новосибирские застройщики ищут, на чем можно сэкономить

Автор: Юлия Данилова

Еще шесть строительных компаний Новосибирской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»: специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» (Входит в концерн «Сибирь»), «СибСтрой», «РОСТ», завод металлоконструкций «Металлостандарт», «Евробетон-ЖБИ», и «Растворно-бетонный узел». Об этом сообщила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

— За время реализации проекта в регионе в нем приняли участие 30 предприятий отрасли. Среди них — ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», ГК «Союз», «Брусника», «РСУ-17», «БСТ», «СтройРегионСервис», ГК «КПД-Газстрой». В среднем они улучшили свои процессы на более чем 40%, — констатировала Шарпф.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Бизнес Финансы

Сибирские компании не спешат в банки и на финансовый рынок за новыми займами

Финансы

Более 12 миллионов россиян присоединились к программе долгосрочных сбережений

Промышленность

Новосибирская компания удвоила производительность благодаря бережливым технологиям

Власть Экономика

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Бизнес

В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Общество

Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

Бизнес

Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Бизнес Власть Общество

Нарушителям придут штрафы на Госуслуги: с помощью дронов в Новосибирске будут выявлять нецелевое использование земель

Бизнес Власть Общество

«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

Город Культура Общество

«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Бизнес Право&Порядок

Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Бизнес Общество

Новосибирская область вошла в десятку самых креативных регионов России

Авто Власть Общество

В Новосибирске сгорели уже 115 автомобилей

Право&Порядок

Налоговики в Новосибирске годами продавали данные, являющиеся налоговой тайной

Общество

В App Store у новосибирцев исчезли приложения VK и Одноклассники

Бизнес Власть

Тариф на размещение сетей электросвязи снизили в Новосибирской области

Финансы

Российские банки увеличили выдачи кредитов на рефинансирование

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности