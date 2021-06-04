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Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?

  • 04/06/2021, 17:37
Автор: Юлия Данилова
Где оказалась Новосибирская область в Национальном инвестиционном рейтинге?
На ПМЭФ представлен рейтинг АСИ о состоянии инвестиционного климата в регионах России по итогам пандемийного года.

Анонсируя результаты восьмого рейтинга состояния инвестиционного климата в РФ, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева напомнила, что он просчитан в условиях непростого 2020 года.

— Несмотря на то, что на поддержку бизнеса, столкнувшегося с резким падением выручки, были брошены значительные ресурсы федерального центра и субъектов РФ, по итогам 2020 года количество субъектов МСП в стране снизилось на 4%. Однако в 2021 году тренд развернулся, и в конце апреля мы увидели рост на 2%, по сравнению с прошлым годом, — отметила она, выступая на профильном заседании в рамках ПМЭФ.

Гендиректор АСИ подчеркнула, что пандемия не остановила плановую работу по улучшению ведения бизнеса в регионах. Это хорошо заметно по результатам рейтинга и опросов, в которых приняли участие около 400 предпринимателей по стране. 40 регионов из 85, невзирая на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. В целом по стране индекс впервые за 5 лет снизился.

Эксперт отметила, что по ключевому направлению рейтинга оцениваются сроки подключения к инфраструктуре, выдаче разрешений на строительство, регистрации предприятий. По этим показателям АСИ каждый год фиксирует снижение средних сроков по стране по всем инвестпроектам.

Второй аспект касается поддержки малого бизнеса. Несмотря на то, что 2020 год показал небольшое снижение доли МСП, АСИ впервые за 3 года увидело увеличение удовлетворенности процедурами получения государственных и муниципальных арендных площадей, доступности кредитных ресурсов.

— Этому способствовало выделение колоссальных ресурсов на поддержку МСП из федерального бюджета и из бюджета субъектов РФ, которые расширяли меры поддержки МСП, не попадавшему под критерии федеральных программ. Это дало возможность оказать помощь большему количеству бизнеса, — поясняет Светлана Чупшева. — В-третьих, сократился уровень давления на бизнес. Каждый год, на протяжении 5 лет, мы фиксировали рост этого показателя: административное давление, рост документооборота, количество проверок. По итогам 2020 года мы получили снижение показателя почти на 30%.

Она также отметила, что улучшилась прямая связь инвесторов с региональными органами власти, принимающими решения. События прошлого года усилили этот показатель за счет ежедневного прямого диалога власти и бизнеса и обратной связи. Представители бизнеса говорят, что этот показатель улучшился в 2 раза, по сравнению с 2019 годом.

— За 8 лет рейтинг АСИ стал инструментом деловой среды. Он не меряет объем инвестиций в регионах, он создает базовые условия для ведения бизнеса. Нашей задачей было создание абсолютно равных условий для предпринимателей и инвесторов по всей стране. Уверенно могу сказать, что мы этого добились. Буквально все показатели рейтинга, которые мы замеряем — и статистические, и опросные — показывают, что вторая часть регионов сегодня достигла среднероссийских значений и лучших значений регионов из топ-30. Разрывы между ними минимальны, то есть рейтинг выполнил эту задачу, — подчеркивает гендиректор АСИ.

Она также заявила, что в этом году рейтинговый комитет принял решение заносить все регионы, средний индекс которых не превышает 1,5 пункта, в единую позицию.

— В одной группе могут быть до 5-7 регионов, потому что это среднестатистическая погрешность, — добавила Светлана Чупшева. — Это успех работы региональных команд, которые занимались этой работой в ежедневном режиме и продолжают заниматься.

Новосибирская область снова на 19 месте в рейтинге АСИ

По новой методике рейтингования АСИ только 5 первых мест оказались персональными, то есть их заняли по одному региону: Москва, Татарстан, Тюменская и Тульская области, Башкортостан. Следующие 12 мест занимают от 2 до 7 регионов. Из Сибири самое верхнее место у Кемеровской области — 12, однако если считать де-факто, то у региона 29 место. Всего 12 мест распределили между собой 33 региона России.

Какие позиции в Национальном инвестиционном рейтинге АСИ у Новосибирской области, на форуме не было сказано. По информации источника Infopro54, у региона де-юре может быть 13 место. Де-факто он окажется либо на 34 позиции, либо ниже.

Напомним, по итогам 2019 года Новосибирская область получила 19 место в рейтинге в личном зачете и ни с кем его не делила, как и регионы, занимавшие с 1 по 18 места. В 2018 году область находилась на 19 персональном месте, в 2018-м — на 27 (тоже персональном).

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, говорится на сайте куратора проекта — «Агентство стратегических инициатив».

Фото скрин с презентации рейтинга АСИ в рамках ПМЭФ-2021

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Рейтинг АСИ инвестиции бизнес


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