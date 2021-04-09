Купить витринные холодильники для бизнеса

Обычно такая холодильная техника требуется в сфере торговли, например, гипермаркеты, а также в некоторых ресторанах, барах и столовых. Подробнее о витринных холодильниках можно узнать из этой статьи.

Что именно можно хранить в витринных холодильниках?

Сайт leadbros.kz предлагает холодильное оборудование, которое подходит для хранения:

рыбы;

мяса;

колбасы;

молочной продукции;

сыров;

полуфабрикатов, требующих заморозки;

кондитерские изделия;

овощи;

любые другие готовые блюда, требующие охлаждения или заморозки.

Какие бывают витринные холодильники?

Промышленное холодильное оборудования для экспозиции продуктов бывает нескольких видов, и они различаются по нескольким характеристикам: температурному режиму, способу подачи холода, методу установки, форме и так далее. Все это оборудование можно купить на сайте: витринные холодильники. А сейчас далее в статье рассмотрим отличительные характерные черты разных моделей холодильников для сферы торговли.

По температурному режиму

Разные виды питательных продуктов требуют разную температуру хранения. В зависимости от этого и различаются витринные холодильники. Наиболее часто используют среднетемпературные, которые работают в диапазоне 0-7 градусов Цельсия. Другая разновидность – морозильные, работающие в районе от -10 до -18 градусов Цельсия.

Последняя разновидность относится к комбинированному холодильному оборудованию, которое способно работать в области -5…+5 градусов Цельсия. В зависимости от планируемых продуктов и требуется выбирать витринные холодильники по температурному режиму. Стоит отметить, что разница в цене между этими тремя вариантами небольшая.

По способу подачи холода

Витринные холодильники могут получать необходимый для нормального функционирования холод из двух источников: из встроенного агрегата из внешнего источника. В первом случае в агрегат встроен специальное охлаждающее устройство, но оно малой мощности.

Во втором случае холодильные машины для подачи холода выносятся в подсобное помещение и подсоединяются к витрине. Выносное холодоснабжение более мощное и подходит для заведений с площадью более 400 квадратных метров.

По форме и дизайну

В этом случае витрины делятся по разновидности стекла: бывают открытого и закрытого типа. В первом случае устанавливаются откидные фронтальные стекла, чтобы клиенты могли самостоятельно взять содержимое витрины. Обычно такие холодильные витрины устанавливают организации, предлагающие своим клиентам самообслуживание.

Холодильное оборудование с глухими стеклопакетами не открываются со стороны покупателя или клиента. Обычно их приобретают организации, где сотрудники самостоятельно обслуживают посетителей, или требуется поставить холодильники в складских или подсобных помещениях. Кроме этого, выделяют пристеночные и отдельностоящие витрины, в которых название говорит само за себя.

Дизайн и цветовой окрас витринных холодильников большое количество. Но в большинстве случаев оборудование окрашено в строгие цвета: белый, черный, серебристый – можно найти синие, красные или зеленые оттенки. Если слушать экспертов, то они утверждают, что для каждого вида продукта следует подбирать свои цвета. Так, для мяса лучше брать темные холодильники, а для овощей и фруктов идеально подойдет зеленый оттенок.

Как выбрать витринные холодильники?

При выборе холодильного оборудования для бизнеса важно учитывать целый ряд факторов. В первую очередь следует определиться, что в конкретной витрине будет храниться: мясо, рыба, овощи или что-то другое. Отталкиваясь от этого и от площади помещения, где будет стоять холодильник, следует выбрать температурный режим витринного холодильного оборудования и способ подачи холода.

Не менее важно определиться со способом открывания стекла: только со стороны продавца или со стороны покупателя тоже. К тому же витрины различаются по размеру и количеству ячеек, что оказывает важное влияние на расстановку товара или продукции. Другой важной характеристикой является стоимость оборудования, которая зависит от всех вышеперечисленных характеристик. Как только найдете модель витринного холодильника, подходящую под все ваши нужды, смело заказывайте ее на нашем сайте.