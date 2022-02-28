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Секреты подбора холодильного оборудования для нового магазина

  • 28/02/2022, 17:24
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Секреты подбора холодильного оборудования для нового магазина

Магазинам приходится хранить большие запасы товаров, изрядная доля которых относится к категории быстропортящихся. Оптимальный способ поддержания изначальных вкусовых и питательных качеств пищевых продуктов – формирование беспрерывной холодильной цепи. За данным термином скрывается комплекс мер и холодильных приборов, обеспечивающих поддержание оптимального температурного режима на всем пути следования продукции.

Какое оборудование потребуется

Полный перечень зависит от направления работы торговой точки. Если магазин имеет лицензию на продажу спиртных напитков, потребуется холодильный шкаф для хранения вина. Устройство создаёт правильный микроклимат, сохраняет вкус и аромат, не препятствует изучению ассортимента. Благодаря тихой работе его можно будет установить в торговом зале.

Некоторые модели шкафов применяются для «шоковой», то есть очень быстрой, но в то же время равномерной заморозки продуктов. Такое холодильное оборудование незаменимо при температурной обработке и продолжительном хранении:

  • плодов;
  • ягод;
  • мороженного;
  • полуфабрикатов;
  • рыбы;
  • мяса;
  • грибов;
  • приготовленных блюд.

Для непродолжительного размещения и демонстрации ассортимента больше подходит холодильная витрина. Она может быть среднетемпературной или низкотемпературной. Первая предназначена для пищевых продуктов, свойства которых сохраняются при температурном режиме от минус 2 до плюс 6 или от 0 до плюс 8. Установка второго типа может охлаждать до -18 градусов. Если требуются ещё более низкие температуры, стоит приобрести морозильный ларь. Он способен на постоянной основе работать при -25° – идеальные условия для замороженных ягод.

При выборе витрины обязательно учитывается тип магазина. Если торговая точка работает на принципах самообслуживания, следует предпочесть открытую установку (бонет). Она может быть встроенной, простой в исполнении или оснащённой множеством полочек. При традиционной форме отпуска продукции применяются закрытые витрины.

Общие требования

Торговое холодильное оборудование в обязательно порядке должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим, техническим и эксплуатационным нормам. Проверка проводится по следующим показателям:

  • температурный режим размещения продукции
  • шумовыделение;
  • внешний вид;
  • удобство применения;
  • малая теплопроводность;
  • возможность проведения санитарной обработки в полном объёме.

Также оборудование для магазина должно быть сертифицировано и приобретено в официальном порядке. Недопустимо использование агрегатов и установок без документов, подтверждающих происхождение и состояние. Нарушение влечёт за собой штрафы. В отдельных случаях возможно приостановление работы организации на срок до нескольких месяцев.

Купить сертифицированное торговое оборудование, отвечающие требованиям ГОСТа и надзорных органов, можно в интернет-магазине Рухолод.Ру. Организация несёт гарантийные обязательства перед покупателями, осуществляет обслуживание и предлагает услуги доставки. Возможен самовывоз.

Фото с сайта RUHOLOD.RU

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Теги : торговое оборудование


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