Курение на балконе: можно или нельзя

Правила противопожарного режима запрещают использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В зданиях, где живут люди, запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.). Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

— Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения, — предупреждает эксперт.

В этом случае, по словам юриста, нарушителю может грозить штраф от двух до трех тысяч рублей.

Иванов также отметил, что курение запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах или в тамбурах — курильщик может быть оштрафован на сумму от 500 рублей до 1 500 рублей.

Напомним, что ранее ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков сообщил о наказании за подглядывание в чужие окна.