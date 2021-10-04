«Всем активным политическим игрокам региона дана установка: надо в ближайшее время определиться — с кем вы»

Кто победитель?

— Андрей, главная выборная кампания 2021 года завершилась две недели назад. За это время все ее участники прокомментировали ее итоги. Кто-то уже начал делать первые шаги в новом статусе. А как вы оцениваете результаты кампании? Кто из участников все-таки победил, а кто проиграл?

— Сразу оговорюсь, что буду комментировать ситуацию исключительно по Новосибирской области и городу Новосибирску. Здесь я более четко представляю цели, которые преследовали участники кампании, и ресурсы, которые они использовали для их достижения.

На областном уровне у нас несколько победителей, но их победа отличается по значению для их собственной политической перспективы…

«Единая Россия»

Если судить непосредственно по числу мандатов, то может показаться, что «Единая Россия» по итогам нынешних выборов ухудшила результат. Напомню, в 2016 году местная парторганизация выиграла по всем четырем одномандатным округам на территории Новосибирской области и получила еще один мандат по списку, который достался вице-спикеру Госдумы Александру Жукову. При этом и в 2016-м, и в 2021-м у нас был объединенный список с Омской областью, который получил два мандата, но по региональной квоте второй мандат уходит омичам, и сейчас губернатор области Андрей Травников передал свой мандат омскому политику — депутату заксобрания Игорю Антропенко.

Если считать по мандатам, то на выборах 2021 года «ЕР» выиграла на один меньше, чем в 2016-м, так как победу в Искитимском округе одержал Александр Аксененко от новой партии «Справедливая Россия – За правду». Но мы все понимаем, что Аксененко выступал на выборах как представитель местной «партии власти» в широком смысле этого слова, как представитель правящего политического истеблишмента. Фактически он оперировал теми же ресурсами и той же политической поддержкой, которой пользовались кандидаты от «Единой России» на других одномандатных округах. Так что если говорить о правящем политическом истеблишменте, то результат кампании 2021 года оказался на том же уровне по распределению мандатов, что и на выборах в Госдуму в 2016 году.

КПРФ

В части распределения процентов в результате кампании 2021 года «Единая Россия» набрала немного меньше, а коммунисты немного больше, чем в 2016 году. Именно поэтому представители КПРФ после подведения итогов выборов были очень довольны, в штабе партии царило торжество, а все комментарии были очень позитивными: «КПРФ сохраняет свои позиции как одна из двух ведущих политических партий Новосибирской области».

Но если посмотреть на цифры внимательней, то я не понимаю, на чем эта бурная радость была основана. В кампании 2021 года КПРФ, как и в прошлый раз, получила один мандат и только в списочной части. Кандидаты от КПРФ проиграли выборы по всем четырем одномандатным округам. Возможно, бурная радость объясняется принципиально иной ситуацией для партии на выборах 2021 года. В 2016 году первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть еще был свежим лицом в городской власти — как мэр, у него был кредит доверия со стороны горожан. Он казался тем руководителем, который может провести перемены, ожидаемые многими. Сейчас, спустя 7 лет — на середине второго срока руководства городом — на этом факторе сыграть уже не получается. Для всех горожан, даже для тех, кто очень далек от политики, очевидны проблемы в городском хозяйстве. Плюс заметно изменились отношения между городской и областной властью. Если до 2021 года ценой каких-то издержек областное руководство поддерживало видимость партнерства с муниципалитетом по всем параметрам, очень громко звучал приоритет пакта между Травниковым и Локтем, то сейчас ситуация изменилась. Вектор этим изменениям задали областные депутаты. Они начали более активно критиковать деятельность муниципальной власти, а летом к этому процессу подключилась областная исполнительная власть.

— Насколько объективна была эта критика? Или она проходила на политической волне?

— Можно много дискутировать: объективна критика или нет. И у областной власти, и у группы поддержки Анатолия Локтя по этому поводу были и есть свои аргументы. Но бесспорная вещь — состояние, в котором находится город. Здесь проблемы отрицать невозможно.

На волне критики со стороны областной власти в регионе активизировалась оппозиция в лице малых политических партий. В частности, минувшим летом была запущена процедура досрочного отзыва мэра с занимаемой должности. В этот процесс вписались целых три партии: «Зеленые», «Новые люди» и «Партия Роста», — для новосибирской политики явление беспрецедентное. Деятельность инициаторов по сбору подписей за досрочную отставку Локтя стала фоном избирательной кампании. Неслучайно на этот раз мэра не было в предвыборной агитации КПРФ: думаю, его соратники боялись, что это негативно скажется на результатах для партии.

Кстати, на мой взгляд, то, что не смогла сделать «команда Локтя» на минувших выборах, сделала федеральная команда КПРФ. На федеральном уровне партия действительно выступала как мощная оппозиционная сила, и представители других партий, а также несистемная оппозиция, призывали избирателей объединиться вокруг КПРФ в рамках «Умного голосования», признавая в ней ту силу, которая может адекватно противостоять «Единой России». Это подсветило новосибирских коммунистов в выгодном свете и добавило им голоса.

В итоге коммунисты в Новосибирске получили результат по количеству мандатов и процентам не хуже, чем в прошлый раз, их опасения не подтвердились, и это стало поводом торжествовать победу.

«Справедливая Россия»

Для партии итоги выборов в Госдуму 2021 года — победа! Последний раз представитель справороссов избирался в нижнюю палату российского парламента от Новосибирской области в 2011 году. Это был Илья Пономарев, который впоследствии получил довольно скандальную славу. Сейчас у партии снова появился свой представитель в Госдуме от Новосибирска. Вопрос в том, не перейдет ли он во фракцию «Единой России»? Предпосылки к этому есть, учитывая его глубокую интеграцию в наш политический истеблишмент, в котором доминируют единороссы.

ЛДПР

Партия лишилась своего представителя в Госдуме и ухудшила результат почти в два раза по сравнению с кампанией 2016 года. Тогда у ЛДПР в регионе был очень мощный рывок, и по процентам они набрали почти столько же сколько КПРФ — разница была в десятую долю процента. В этот раз либерал-демократы получили менее 10%. Можно было бы сказать, что это поражение, но только если не знать обстоятельства, которые этому предшествовали…

— Переход Дмитрия Савельева в «Единую Россию»?

— Да. Лидер новосибирского реготделения ЛДПР Дмитрий Савельев, который создавал областную организацию, под кураторством которого были созданы фракции ЛДПР в региональном парламенте и горсовете на выборах 2020 года (большие по количеству, чем в предыдущих созывах), решил продолжить свою политическую карьеру в рядах «Единой России». Этот переход произошел в преддверии выборной кампании 2021 года. При таких тектонических переменах ЛДПР показала в регионе достойный результат, сохранила свою работоспособность — могло быть намного хуже.

«Новые люди»

Для «Новых людей» прошедшая кампания — безусловный успех. В прошлом году по итогам выборов в региональный парламент могло показаться, что их успех случаен, что избиратель просто клюнул на новизну. Но заметный результат, полученный второй год подряд, говорит о том, что у новосибирской организации «Новых людей» — сильный потенциал, с ней нужно будет считаться в следующих политических сезонах.

Фишки кампании-2021

— В прошедшей компании оппозиция попыталась использовать в Новосибирске инструмент «Умного голосования». На ваш взгляд, он сработал или нет?

— Мне сложно комментировать, как на результаты выборов повлияло «Умное голосование», потому что этот инструмент невозможно посчитать. Во время прошлогодней кампании я смотрел одно исследование, в котором утверждалось, что на новосибирских городских округах поддержка «Умного голосования» может составлять около 1000 голосов с округа. На чем было основано это заключение — мне неизвестно. Возможно, кто-то имел доступ к базе данных людей, зарегистрированных в рассылке «Умного голосования».

Но в любом случае в этот раз сравнивать эффективность «Умного голосования» с прошлогодней ситуацией некорректно. Изменилась обстановка вокруг создателей проекта, достаточно скандализировался сам проект. Не будем сбрасывать со счетов и тот факт, что многих людей просто запугивали участием в «Умном голосовании», грозя разными неприятными последствиями.

Несмотря на то, что госорганы достаточно много усилий приложили к «рекламе» «Умного голосования» попытками заблокировать различные ресурсы, все, кто хотел и не хотел, своевременно получили информацию о том, кого проект поддержал на выборах в Новосибирской области. Кстати, это стало еще одним поводом усомниться в том, что «Умное голосование» сработало именно так, как хотели его инициаторы, потому что поддержка оказалась весьма разнонаправленной.

— Вы имеете в виду поддержку и кандидатов от КПРФ, и от несистемной оппозиции?

— Если посмотреть по стране, то «Умное голосование» в основном поддерживало кандидатов от КПРФ, мотивируя это тем, что коммунисты — единственная реальная сила, которая может обыграть «Единую Россию». В Новосибирской области мы уже свыклись с тем, что у нас две партии власти: одна в исполнительной власти областного уровня — «Единая Россия», вторая в исполнительной власти города — КПРФ. В прошлом году, когда «Умное голосование» действовало в абсолютно легальном поле, представители несистемной оппозиции принимали участие в выборах против КПРФ, как против второй партии власти. На это были направлены недюжинные усилия, и сторонники «УГ» свыклись с тем, что для них равнозначно — голосовать против «Единой России» и КПРФ. А тут получилось, что по трем округам «Умное голосование» подержало коммунистов, а по одному — Игоря Украинцева, который был одним из самых ярких противников Анатолия Локтя, инициатором процедуры по его отзыву. Коммунисты возмутились, что «Умное голосование» поддерживает представителя антилоктевской оппозиции, а те, кто выступает против коммунистов, возмутились, почему «Умное голосование» навязывает им выбор в пользу КПРФ. Судя по обсуждениям в соцсетях, эта дезориентация в целом сработала против проекта. В частности, спорная ситуация возникла по Искитимскому округу. Многие сторонники оппозиции хотели бы, чтобы здесь «Умное голосование» поддержало независимого депутата горсовета Наталью Пинус, а поддержка была оказана представителю КПРФ Виталию Новоселову. Я видел комментарии многих людей, которые говорили, что с симпатией относятся к «Умному голосованию», но будут голосовать против его рекомендаций, — как велит сердце.

В результат ни один из кандидатов, поддержанных «Умным голосованием» в Новосибирске, не выиграл выборы.

— Если для Новосибирска фишкой нынешнего политического сезона однозначно стала заявка на досрочный отзыв мэра, на федеральном уровне это была инициатива Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов. На ваш взгляд, это декларация или реальность?

— Идея строительства в Сибири новых городов, переноса в округ столицы России действительно оказалась одной из ключевых тем, которую «Единая Россия» использовала в своей предвыборной повестке в прошедшей кампании. Но интересно вспомнить, как она возникла. Сергей Шойгу про это говорил на встрече с общественностью в Академгородке, и это была не основная тема выступления, а импровизация, по моим ощущениям. Резонанс пошел после того, как идею подхватили федеральные СМИ, растиражировали федеральные телеграм-каналы, а аналитики и эксперты начали ее обсуждать со всех сторон. Мне показалось, что федеральный штаб «Единой России» воспринял ее как удачную тему для продвижения, решив, что она понравится избирателям, и тема «пошла в тираж». Никакой серьезной проработки этого предложения не было, и это показали комментарии экспертов, усомнившихся в жизнеспособности затеи. Среди экспертов, не зависящих от органов власти и «Единой России», я не видел ни одного положительного отзыва в поддержку этой инициативы.

— С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Основные причины на поверхности. В Сибири уже создано много городов, которые нуждаются в развитии, испытывают проблемы с оттоком населения. Зачем строить новые города и привлекать в них население, если можно улучшить качество жизни, создать новые рабочие места в действующих? Тогда люди не будут из них уезжать. А может, приедут и новые жители.

Но часть электората эту инициативу приняла на ура. Это те люди, кто ностальгирует по масштабным сибирским стройкам, а также те, кто в принципе не привязан ни к какому месту, им все равно, где работать, а сам переезд они воспринимают как возможность улучшить качество жизни. Так что какие-то дивиденды партии власти эта инициатива все-таки принесла. Но сейчас, думаю, она плавно уйдет в разряд «вечно обсуждаемых жизненно важных идей», таких как Стратегия развития Сибири, которую в округе разрабатывают с 2000 года. Кстати, интересно было бы узнать, где она сейчас и в какой фазе находится. К ней вполне можно подверстать идею о создании новых городов, тем более что Шойгу фактически указал географию, где они могли бы разместиться, а президент РФ поручил создать в «Единой России» партийную комиссию по развитию Восточной Сибири.

Я так понимаю, что в Новосибирске тоже есть люди, которые считают, что грех не воспользоваться этой идеей, внезапно ставшей частью политической конъюнктуры. У нас уже даже есть достаточно проработанный проект для создания нового города — «СмартСити», между Академгородком и Кольцово. Он хорошо вписывается в программу «Академгородок 2.0», но вопрос о том, где взять деньги на этот проект, до сих пор был открытым. Сейчас появился шанс привлечь на эти цели федеральные средства, предназначенные для строительства в Сибири новых городов, если региону удастся использовать свои лоббистские возможности.

Новые задачи

— Как вы думаете, как будет развиваться политическая повестка в регионе? Так, судя по всему, несистемная оппозиция не планирует отказываться от попытки досрочного отзыва мэра. На середину октября намечены публичные слушания по внесению изменений в Устав Новосибирска…

— На мой взгляд, результат, который получили на прошедших выборах «Новые люди», Игорь Украинцев (третье место в округе), прочие представители оппозиции, во многом объясняется реализацией именно этого проекта, его востребованностью у горожан, а значит, вряд ли политики эту тему бросят. Избирком и суд не поддержали инициативную группу, которая вначале решила пойти по пути референдума, значит, скорее всего, они пойдут другим путем: будут пытаться внести поправки в областное законодательство и нормативные акты Новосибирска.

А вот тут возникает интересная ситуация. У этих игроков нет достаточного ресурса, чтобы повлиять на такие процессы своими силами. Многое будет зависеть от того, как себя поведет партия, которая держит контрольный пакет в Заксобрании и горсовете, — «Единая Россия». В рамках предвыборной кампании мы видели, что единороссы держались в стороне от досрочного отзыва мэра, вообще не комментировали эту инициативу. Неофициально они объясняли это тем, будто не хотят, чтобы их позиция использовалась в предвыборной гонке. Сейчас выборный цикл завершился, возможно, перемены проявятся на слушаниях 12 октября.

— Что может повлиять на позицию представителей «Единой России»?

— На мой взгляд, очень важным результатом выборов, хотя напрямую с ними и не связанным, стало заявление губернатора Андрея Травникова, прозвучавшее на оперативном совещании на следующий день после подсчета голосов: о необходимости внимательно проанализировать результаты выборов в Госдуму в рамках подготовки к новой масштабной кампании 2023 года — губернаторским выборам. Напрямую Травников об этом не сказал, но источники в правительстве явно неслучайно быстро распространили информацию о том, что внутри политической команды областной власти четко и однозначно восприняли посыл: губернатор пойдет на второй срок, дана команда готовиться к его новым выборам.

По сути, сейчас всем активным политическим игрокам региона дана установка: вы должны в ближайшее время определиться — с кем вы. С губернатором, который нацелен на продолжение работы в регионе, — или не с губернатором, и дальше вы играете в свои политические игры с понятными рисками. Интрига ближайшего времени — как будут выстраиваться фигуры в этой новой политической реальности? Как будет позиционироваться «Единая Россия»? Безусловно, «Единая Россия» — это партия власти, и Андрей Травников является ее руководителем и неформальным лидером, но мы понимаем, что эта партия объединяет много влиятельных людей, у каждого из которых свои политические и экономические интересы, каждый заинтересован их реализовать в эксклюзивных отношениях с руководством региона. При этом единороссы должны выстраивать отношения и с коммунистическим руководством города. Что не говори, но на территории Новосибирска коммунисты набрали больше процентов голосов, чем на территории области. А если предположить, что в 2023 году не будет никакого пакта Травникова-Локтя, то конкуренция между кандидатами от «Единой России» и КПРФ в Новосибирске должна быть очень жесткая. Какими к тому моменту будут позиции коммунистов в городе, зависит то того, как будут сейчас выстраиваться отношения в местном истеблишменте.

В ближайшее время самые активные политические процессы станут связаны именно с этой темой.

— Как на этом фоне вы оцениваете решение мэра Новосибирска Анатолия Локтя отказаться от мандата депутат Госдумы в пользу своего коллеги по партии Рената Сулейманова?

— С моей точки зрения, для Анатолия Евгеньевича это решение — ошибка. Если бы он сейчас ушел в Госдуму, это несомненно повлекло бы за собой имиджевые издержки, но в краткосрочной перспективе. В долгосрочной он смог бы успешно продолжать карьеру политика — это у него получалось неплохо. Карьера в политике у него складывалась нормально до тех пор, пока он не пришел в исполнительную власть, где оказалось, что он не справляется с ношей хозяйственника. Сейчас у него был выбор: тянуть заведомо безуспешную ношу или вернуться в чистую политику. Думаю, что он принял решение под влиянием своего окружения, которое заинтересовано в том, чтобы он продолжал оставаться в городе. В результате Анатолий Евгеньевич усилил риски для своего политического будущего: чем дольше он будет оставаться во главе города, тем больше появится поводов для претензий к нему. К чему это приводит — показывает практика по стране. Претензии бывают достаточно серьезные, и мэров у нас даже сажают в СИЗО — это вполне заурядное дело. И как бы Анатолий Евгеньевич не старался отстраняться от принятия персональных решений, за которые может наступить определенная административная или даже уголовная ответственность, в управлении городским хозяйством бесконечно это делать невозможно. Практика меняется очень динамично, и в моменте бывает крайне сложно расставить приоритеты. В итоге то, что сегодня является законным и логичным, спустя несколько месяцев может интерпретироваться как заведомое преступление. Даже если вывести за скобки криминальные риски, у Анатолия Евгеньевича растет риск потери популярности: чем больше в городе проблем, тем меньше лояльных избирателей.

— Кстати, если вернуться к лоббистским возможностям. По итогам кампании в Госдуму мандат по списку от Новосибирской области вновь получил Александр Жуков. Как вы уже отмечали, сами выборы для «Единой России» в регионе также оказались вполне успешными. Следует ли ожидать, что область сохранит федеральную финансовую благосклонность по своим проектам?

— Да, я думаю, что регион получил очень хороший шанс сохранить все лучшее в межбюджетных отношениях, что было сформировано за минувшие годы. В том числе благодаря сохранению тандема Жуков-Травников. Он показал очень высокую эффективность, и я искренне считаю, что Александр Жуков доказал свою полезность региону. Когда его направили в Новосибирскую область в 2016 году, у многих было ощущение, что «прислали варяга занять проходное место от области». А варяг-то оказался полезнее других депутатов в части лоббирования интересов региона на федеральном уровне. Кроме того, считаю, что в интересах федерального центра — и дальше поддерживать сильного губернатора, чтобы он шел на второй срок.

— Какую роль в этом процессе играет фактор масштабных проектов, реализуемых в регионе? Например, ЛДС. В течение 2021 года звучат странные цифры о ее готовности, которые отличаются на десятки процентов…

— Фактор напряжения вокруг подготовки к проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, в том числе строительства ЛДС, действительно имеет место быть. Это вызов для областной власти. Много лет на федеральном уровне звучали жалобы из Новосибирска о том, что все крупные спортивные и социальные проекты, которые сопряжены с большими федеральными инвестициями, обходили город стороной. В итоге у нас появился МЧМХ-2023. Конечно, это не очень масштабное мероприятие. Оно не сравнится с Универсиадой, проходившей в Красноярске. Кроме того, МЧМХ-2023 Новосибирск делит с Омском, но это вызов, с которым нужно справится, и от реализации этого проекта зависит, что регион в дальнейшем будет получать от федерального центра. Пока в нашей стране ситуация складывается так, что больше достается тем регионам, которые «вывозят» более масштабные программы, которые умеют быстро и качественно осваивать деньги в крупных объемах. Именно поэтому мне понятно, почему областные политики с таким беспокойством и трепетом наблюдают за темпами строительства арены и какая ответственность лежит на чиновниках, что этими процессами управляют.

Фото предоставлено Андреем Кузнецовым