В спортивных школах Новосибирской области будут развивать регби

В спортивных школах Новосибирской области планируется открыть женские и мужские отделения регби, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в ходе совещания общественной организации «Федерация регби Новосибирской области» совместно с министерством физической культуры и спорта Новосибирской области было поручено рассмотреть вопрос об открытии групп спортивной подготовки по виду спорта «Регби» в спортивных школах, расположенных на территории региона, подготовить перечень объектов спортивной инфраструктуры региона, которые отвечают требованиям проведения официальных соревнований по регби. Кроме того, дано поручение разработать проект соглашения о развитии регби на территории Новосибирской области.

Напомним, региональная федерация регби основана в 2011 году. В 2020 году федерация регби Новосибирской области открыла на территории Новосибирской области пять спортивных секций по виду спорта регби, в феврале текущего года в г. Новосибирске на базе МБУ СШ «Триумф» также открыто отделение по данному виду спорта.

Ежегодно федерация проводит соревнования различного уровня на территории Новосибирской области, одними из крупнейших спортивных мероприятий, прошедших в регионе, являются Кубок Сибири по пляжному регби (2014 г.), Кубок Сибири по регби-7 (2015 г.), Кубок России по регби-7 (2016 г.), этапы чемпионата России «Высшая лига» по регби и регби-7 (ежегодно с 2018 г.), этапы чемпионата России «Федеральная регбийная лига» по регби и регби-7 (ежегодно).