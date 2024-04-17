Курорт «Манжерок» вошел в Книгу рекордов России

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» вошел в Книгу рекордов России. Зимой здесь построили самую высокую ледяную башню в России. Она стала доминантой «Снежного города», ее высота — 14 метров.

Для возведения башни, окружённой 5-тиметровыми стенами потребовалось более 2200 кубических метров льда (около 4 400 ледовых плит). Плиты были специально привезены из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.

— «Снежный город» — уникальный проект изо льда и снега с мультимедийными инсталляциями. Подобная ледовой застройкой с использованием современных технологий не было еще в российской практике, — прокомментировал генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Ранее редакция сообщала, что «Манжерок» установил рекорд по числу гостей. За 150 дней сезона 2023/2024 здесь побывало более 210 тысяч любителей активного отдыха в горах. Рост по сравнению с прошлым годом составил 56 %.