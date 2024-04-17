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Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства футбольного манежа

  • 17/04/2024, 16:22
Автор: Оксана Мочалова
Мэрия Новосибирска продлила сроки строительства футбольного манежа
Новое разрешение действует до 29 сентября 2025 года.

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска продлило срок действия разрешения на реализацию 1 этапа строительства футбольного манежа с административно-бытовым корпусом (АБК) на ул. Авиационной, в саду Дзержинского. Он будет действовать до 29 сентября 2025 года. Соответствующий документ опубликованы на Муниципальном портале Новосибирска. Изначально разрешение на строительство было выдано ООО «Альбитофир» 29 сентября 2023 года, его срок истекал 30 апреля 2-24 года.

Согласно документу, площадь земельного участка, в границах которого расположен манеж составляет 11 219 кв. метров, площадь застройки — 850,34 кв. метров.

Напомним, о намерениях построить футбольный манеж в саду Дзержинского стало известно в 2022 году.  Его возводят в рамках масштабного инвестиционного проекта. Участок под застройку отдан компании «Альбитофир» в аренду на основании распоряжения губернатора Новосибирской области.

В манеже предусмотрено футбольное поле с размерами 100 х 50 м. с трибунами (с одной стороны). Возможна работа шести полей для мини-футбола в рамках тренировочных занятий. Также предусмотрен административно-бытовой корпус с раздевалками для футбольных команд, буфет на первом этаже, на втором этаже два спортивных зала с раздевалками. Строительство объекта будет вестись в 2 этапа.

В 2023 году в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 между Агентством инвестиционного развития Новосибирской области и ООО «Морион» было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по строительству спортивного центра с крытыми футбольными полями.

Центр будет создан в Калининском районе Новосибирска на территории Плехановского жилмассива. В манеже, общая площадь которого составит 4128 кв. метров, разместятся четыре крытых поля для мини-футбола, раздевалки, душевые, тренерская, зона ожидания и подсобные помещения. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 120 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Альбитофир» создано в 2021 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность спортивных объектов. Учредителями компании являются Денис Логинов (80% УК) и Ульяна Гордеева (20% УК). Генеральный директор — Алексей Баскаков. За 2023 году компания  отчиталась об убытках на 28,4 млн руб (в 2022 году убытки составляли 291 тысячу рублей).

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Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

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Рубрики : Власть Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Футбольный манеж разрешение на строительство


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