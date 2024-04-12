«Манжерок» установил рекорд по числу гостей

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» побил собственный рекорд по числу гостей в зимнем сезоне 2023/2024. За 150 дней здесь побывало более 210 тысяч любителей активного отдыха в горах. Рост по сравнению с прошлым годом составил 56 %.

— Людей, занимающихся зимними видами спорта, становится все больше, об этом свидетельствуют цифры. К примеру, в этом зимнем сезоне было реализовано 170 тысяч спортивных ски-пассов, в то время как экскурсионных подъемов — 41 тысяча, — прокомментировал генеральный директор курорта Сбера «Манжерок» Владимир Щербинин.

В этом зимнем сезоне на курорте прошло 22 спортивных мероприятия, где приняли участие 1260 спортсменов разных возрастов, в том числе VIII Всероссийские «Старты Мечты» по горнолыжному спорту среди детей с особенностями здоровья, этап Кубка России по горнолыжному спорту и другие.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, постоянно растущий турпоток стимулирует развитие не только самого курорта, но и прилегающих объектов.

— По данным SberCIB Investment Research, Республика Алтай стала одним из самых быстрорастущих регионов СФО. В частности, строительная отрасль региона показала рост в 26% в 2023 году, — отметил он.

Ранее редакция сообщала, что импортозамещение в горнолыжной индустрии станет стимулом развития внутреннего туризма.