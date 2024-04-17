Завод по производству кормов за 2 млрд построит нижегородский предприниматель в Новосибирске

Инвестиционный проект «Строительство завода по производству кормов искусственной сушки в Новосибирской области на основе люцерны» на инвестсовете Новосибирской области представила компания ООО «Московское».

— Мировой рынок торговли кормами искусственной сушки растет на 6-10% в год. По данным РЭЦ, в ближайшие годы образуется дефицит кормов в КНР и на Ближнем Востоке: до 4 млн тонн в год, — пояснил интерес к проекту собственник ООО «Московское» Юрий Белов. — Увеличение спроса связано с невозможностью выращивать корма на территориях стран-потребителей, что является основанием для прогноза дальнейшего роста мирового экспорта кормов.

По его словам, компания планирует построить в Каргатском районе в районе села Каргат производство кормов из люцерны. Технология искусственной сушки позволяет убирать с поля сырье в необходимые сроки без потери качества.

— Изготовление тюков сена высокой плотности и гранул делают корма пригодными для перевозки на дальние расстояния и хранения на длительные сроки без потери качества и с хорошими экономическими показателями, — говорит Белов.

Планируемый объем производства — 22 130 тонн, объем хранения — 12 000 тонн в год.

На выходе компания планирует получать прессованное сено искусственной сушки, а также солому и гранулы люцерны, которые будет поставлять на экспорт в Китай. Еще одни продукт — сено без сушки — пойдет на внутренний рынок. Также компания намерена сформировать собственную ресурсную базу для загрузки мощностей завода. Под пашню планируется задействовать 6000 га земли.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,2 млрд рублей, из них 35% — средства учредителей. К 2025 году производитель планирует создать 74 рабочих места со средней зарплатой 62,5 тысячи рублей. Окупаемость инвестиций — 5,3 года. До 2029 года инвестор обещает перечислить в консолидированный бюджет области 176 млн рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО «Московское» создано в ноябре 2022 года. Директор — Андрей Полякин, собственник — Юрий Белов. Уставный капитал — 10 000 рублей. Ранее Белов был совладельцем компаний ООО «Редитекс» (Москва) и ООО «Нижегородские волокна конопли», сейчас ему принадлежат 10% в компании ООО «Шатковский зерноперерабатывающий комбинат» (Нижегородская область).

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