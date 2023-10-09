Туроператорам рекомендовали остановить в Новосибирске продажу туров в Израиль

Минэкономразвития России проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в Израиле. Об этом сообщило Министерство экономического развития Новосибирской области.

Впрочем, как рассказал Infopro54 Дмитрий Микитченко, глава Новосибирской ассоциации туристских организаций, данное направление не пользовалось у новосибирцев особым спросом.

— У нас нет прямого сообщения с Израилем. Поэтому для Новосибирска это не популярное направление. А раз не популярное, то местные туроператоры массовой отправкой не занимаются, — отметил Микитченко.

Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране, туристам уже находящимся в Израиле, проявить осторожность и следовать официальным сообщениям местных властей.

Российским туроператорам, турагентам рекомендовано:

приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки;

в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране;

Напомним, что по сообщениям официальных органов власти Израиля, по меньшей мере 700 человек погибли в Израиле в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Число пострадавших достигло 2,2 тыс. человек.

Ранее редакция сообщала о том, что Росавиация ограничила ночные вылеты в Израиль.