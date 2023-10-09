Туроператорам рекомендовали остановить в Новосибирске продажу туров в Израиль

Минэкономразвития России проинформировало туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в Израиле. Об этом сообщило Министерство экономического развития Новосибирской области.
Впрочем, как рассказал Infopro54 Дмитрий Микитченко, глава Новосибирской ассоциации туристских организаций, данное направление не пользовалось у новосибирцев особым спросом.
— У нас нет прямого сообщения с Израилем. Поэтому для Новосибирска это не популярное направление. А раз не популярное, то местные туроператоры массовой отправкой не занимаются, — отметил Микитченко.
Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране, туристам уже находящимся в Израиле, проявить осторожность и следовать официальным сообщениям местных властей.
Российским туроператорам, турагентам рекомендовано:
Напомним, что по сообщениям официальных органов власти Израиля, по меньшей мере 700 человек погибли в Израиле в результате нападения боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Число пострадавших достигло 2,2 тыс. человек.
Ранее редакция сообщала о том, что Росавиация ограничила ночные вылеты в Израиль.
Фото: Freepik — freepik
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