Падение доллара до 80 рублей предрекли новосибирские эксперты

На утро 19 марта курс доллара составлял 81,5 рубля. В моменте 18 марта он опускался до 80,8 рубля. За месяц курс доллара к рублю упал на 10,86%. Банки Новосибирске сегодня покупают доллар по цене от 77,4 до 85,4 рубля. Продать американскую валюту финансовые организации готовы по цене от 84,50 до 92,46 рубля. При этом повышенного спроса на покупку долларов в банках города по-прежнему нет.

— Ограничений на покупку валюты нет, — сообщили корреспонденту редакции сотрудники нескольких банков.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев констатирует, что с начала года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 18%.

— Основной причиной мы видим ослабевание внешнеполитических рисков российской экономики. Данный фактор не поддается прогнозу, поскольку невозможно судить о партии в шахматах, видя только часть шахматной доски, — говорит собеседник редакции.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что в феврале и марте курс рубля значительно укрепляется, при том что цены на нефть остаются относительно стабильными, котировки Brent находятся возле минимумов года.

— Это означает, что российскую валюту сейчас двигают не фундаментальные факторы вроде торгового баланса, доходов госбюджета и продаж валюты экспортерами, а спекулятивный капитал. А он может быстро менять направление движения, что приводит к высокой волатильности по курсу рубля, — пояснил Потавин в ответ на запрос Infopro54.

По его словам, ожидания наступления мира в Украине с последующим снятием санкций с РФ притягивают спекулятивный иностранный капитал в Россию, который спешит заработать на высокой реальной ставке (ставки на долговом рынке минус уровень инфляции). Крупнейшие российские брокеры подтверждают в марте рост спроса на российские биржевые активы от зарубежных инвесторов.

— Техническая картина по рублю также определяет динамику курса. Инвесторы и спекулянты не станут торопиться вновь покупать доллар, поскольку тренд на укрепление рубля остается сильным, устойчивого разворота курса доллара вверх пока мы не видим, — говорит эксперт.

Стоит отметить, что рубль укрепляется и по отношению к другим валютам. Так, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев констатировал, что курс CNY/RUB — снова ниже отметки 12,0, без явных драйверов.

— Избыток валюты на рынке может быть связан с тем, что зарубежные покупатели российских ресурсов в преддверии возможного снятия исключений из санкций на платежи с Россией заплатили вперед. По-прежнему считаем, что рубль сильно переоценен. Один из индикаторов этого — цены на нефть Brent в рублях упали ниже 6100 — минимум с лета 2023 года, — подчеркивает эксперт.

Исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради также уверен, что одним из ключевых факторов, влияющих на динамику рубля, является геополитическая обстановка. — После недавних переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии наблюдается рост спроса на облигации Министерства финансов РФ. Кроме того, высокие объемы продажи валюты экспортерами продолжают оказывать давление на курс иностранных валют. Однако положительным моментом для рубля стало увеличение объемов продажи валюты со стороны Центрального банка и Минфина, которые с 7 марта по 4 апреля выделяют на это 2,9 млрд рублей ежедневно, — пояснил собеседник Infopro54.

Александр Потавин не исключает, что на волне эйфории из-за геополитики возможно краткосрочное снижение курса доллара в район отметки 80 рублей.

— По рублю не исключен такой сценарий, как был с долларом и Дональдом Трампом: с момента его избрания президентом США и до даты вступления в должность американская валюта заметно росла в цене. А после вступления в должность курс доллара (к корзине мировых валют) стал активно падать, и сейчас он находится на пятимесячных минимумах. Аналогично до подписания мирного договора с Украиной курс доллара активно укреплялся, а по факту остановки конфронтации и постепенного снятия санкций рубль может начать терять в стоимости (фиксация прибыли на ожиданиях), — говорит эксперт.

При этом, аналитик «Финам» считает, что относительно текущих уровней (USD/RUB 82,0 рубля) курс рубля имеет больше шансов на ослабление, чем на укрепление. Потавин полагает, что курс доллара должен находиться ближе к 100 рублям с учетом ситуации с торговым балансом РФ и счетом текущих операций. Глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью ТАСС заявил, что 100 рублей за доллар — это оптимальный и сбалансированный курс.

Намер Ради также прогнозирует, что укрепление рубля не будет продолжительным, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает, скорее, ослабления российской валюты.

— Это может произойти в том числе в случае частичного или полного снятия санкций, так как импорт может восстановиться быстрее экспорта. Это создаст ситуацию, противоположную той, что наблюдалась в 2022 году, когда импорт значительно сократился, а экспорт оставался на высоком уровне, что привело к падению курса рубля. Дополнительным фактором ослабления рубля может стать возможное снижение ключевой ставки в текущем году и постепенное сокращение сальдо торгового баланса России, — рассуждает Намер Ради.

По его оценке, укрепление рубля, вызванное геополитическими новостями, вероятно, продлится как минимум до начала апреля: доллар может опуститься до 80 рублей и торговаться в диапазоне 80-87 рублей. Евро, вероятно, закрепится в диапазоне 88-95 рублей.

По словам Александра Потавина, сейчас покупка долларов будет интересна тем, кто собирается отправиться этим летом на отдых за рубежом. Кроме того, с текущих уровней (82 рубля за доллар) курс доллара больше имеет потенциал для роста, чем для снижения.

— Купив доллары сейчас и продав их в конце года хотя бы по 100 рублей, можно получить прибыль около 22%, что соизмеримо с доходностью по рублевым вкладам, — поясняет эксперт.

Намер Ради напоминает, что 21 марта 2025 года Центральный банк России проведет заседание по ключевой ставке, которая влияет на условия по вкладам и кредитам в стране. Большинство данных указывает на сохранение текущей ключевой ставки.

— Пока вероятность того, что жители Новосибирска начнут массово переводить средства из вкладов в валюту, остается невысокой, — констатирует Намер Ради.

По словам Александра Фалеева, большинство аналитиков считает возврат к курсу 96,5 рублей за доллар наиболее вероятным сценарием, поскольку такой курс предусмотрен бюджетным процессом, а у денежно-кредитных властей достаточно инструментов для его возврата. При этом эксперт не рекомендует непрофессионалам заниматься валютными спекуляциями. На то есть минимум две причины.

— Первая — покупка долларов старого образца (а это именно то, что предлагают сегодня обменники) в дальнейшем может обернуться проблемами с их продажей. По всему миру мы видим тенденцию, при которой (особенно в туристических странах) одновременно существуют два обменных курса на доллар: на новые банкноты — банковский курс, на старые — рыночный, процентов на 10% ниже. Вторую причину можно описать старой биржевой поговоркой: «Купи «дно» и получи второе в подарок». Никто не возьмется гарантировать, что непрофессиональный участник рынка выберет правильный момент для покупки долларов, — резюмирует Фалеев.

Ранее редакция сообщала о том, что в ожидании снижения ключевой ставки жители региона начинают активнее изучать, куда вложить деньги.